Due pendrive Kingston da 128GB a 8€: scegli la tua

Il marchio non ha bisogno di presentazioni: è Kingston. Vale lo stesso per la gamma, DataTraveler Exodia, già capace di conquistare un enorme successo commerciale tra le soluzioni per lo storage portatile: oggi proponiamo due modelli di pendrive da 128 GB in sconto al prezzo di 8 euro su Amazon.

Solo 8€ per le pendrive USB Kingston da 128 GB

Il primo modello è quello visibile qui sotto, già top seller della categoria. Basato su standard USB 3.2 per garantire una velocità elevata nel trasferimento, è dotato di un design con cappuccio di protezione per il connettore e anello da agganciare al portachiavi. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Approccio differente al design per il secondo dei modelli proposti, la versione M. Non cambiano invece le prestazioni, la capacità e l’affidabilità del brand. Ulteriori informazioni nella scheda del prodotto.

Il primo può essere acquistato a soli 8,69 euro (-56%). L’altro costa quasi la metà: solo 8,58 euro (-46%). Grazie alle offerte Amazon in corso, ognuno può scegliere quello da tenere sempre in tasca, agganciato alle chiavi, sulla scrivania oppure nella custodia del notebook.

Infine, vale la pena segnalare che, chi è in possesso di un abbonamento Prime attivo, può contare sulla spedizione gratuita con disponibilità immediata e consegna direttamente a domicilio in pochi giorni, già entro questa settimana. Per approfittarne, in alternativa, è possibile iniziare subito i 30 giorni di prova per beneficiare di tutti i vantaggi della sottoscrizione, senza alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.