85% di sconto sui piani Internxt: il cloud ideale per il tuo business

Poter contare su una piattaforma di cloud storage è ormai diventata una necessità per le aziende di oggi. Internxt risponde a questa esigenza offrendo piani aziendali avanzati, progettati per garantire sicurezza, flessibilità e convenienza. Grazie alla promozione attuale, è possibile accedere a questi servizi con uno sconto dell’85%, rendendo Internxt una scelta vantaggiosa per ogni tipo di business. Ma perché scegliere questo tool? Andiamo a scoprire tutti i vantaggi che offre.

Perché Internxt è il cloud migliore per la tua azienda

Il cloud storage in questione semplifica la gestione dei dati aziendali, permettendo di archiviare file in modo sicuro e accedervi ovunque ci si trovi. Che si lavori in ufficio, da remoto o direttamente dal cliente, con Internxt i collaboratori possono contare su un sistema sempre disponibile. Gli imprenditori, dal canto loro, beneficiano di una drastica riduzione dei costi di gestione rispetto ai server fisici e di un miglioramento significativo in termini di sicurezza informatica.

Questo tool si distingue per la sua attenzione alla privacy, grazie al fatto che offre condivisione crittografata dei file, gestione dei team e un’operatività pienamente conforme al GDPR. I piani disponibili sono studiati per adattarsi a diverse esigenze aziendali, garantendo sempre la massima affidabilità.

C’è la possibilità di scegliere fra il piano:

Standard , con 1 TB di spazio , supporto da 3 a 10 utenti e caricamento di file fino a 5 GB al prezzo di 24€ all’anno invece di 79,99€;

, con , supporto da 3 a 10 utenti e caricamento di file fino a 5 GB al prezzo di 24€ all’anno invece di 79,99€; Pro, con 2 TB di spazio, fino a 100 utenti e file caricabili fino a 20 GB, al prezzo di 30€ all’anno invece di 99,99€.

Non perdere l’opportunità di migliorare la gestione dei tuoi dati aziendali con una piattaforma innovativa e sicura. Visita il sito ufficiale di Internxt per attivare il piano più adatto alle tue esigenze.