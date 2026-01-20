Più di 8.900 server nel tuo smartphone: NordVPN a -70%

178 location in tutto il mondo per un totale che supera gli 8.900 server: ecco quant’è grande ed estesa la rete globale di NordVPN a cui puoi ottenere l’accesso completo per 2 anni con il 70% di sconto. Va dagli Stati Uniti a Brasile e Venezuela, da decine di città in Europa ai paesi dell’estremo oriente, senza dimenticare l’Australia e fino all’Africa. È merito della nuova promozione lanciata da Nord Security, che gestisce il servizio.

70% di sconto per l’abbonamento a NordVPN

L’utilizzo della Virtual Private Network su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea non è l’unico punto di forza dell’offerta. Ci sono anche le tante funzionalità avanzate incluse, a partire dalla protezione anti-malware che tiene lontana ogni forma di codice maligno. Si aggiungono poi il blocco di pubblicità e tracker per un’esperienza di navigazione priva di fastidi e profilazione, il password manager multipiattaforma che salva e sincronizza automaticamente le credenziali di login, 1 TB sul cloud per il backup crittografato e altro ancora. Scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale.

Con una spesa davvero ridotta, al prezzo mensile di soli 3,39 euro, puoi sottoscrivere l’abbonamento di 2 anni alla formula Base di NordVPN, approfittando del 70% di sconto. Stesso risparmio anche per il piano Plus, mentre quello Ultimate (il più completo del trio) è proposto a -67%. Un altro vantaggio da non sottovalutare è legato alla garanzia di rimborso che ti permetterà eventualmente di riottenere la cifra entro 30 giorni se non sarai soddisfatto.

Puoi configurare e utilizzare la Virtual Private Network su tutti i dispositivi in circolazione, grazie alle tante applicazioni ed estensioni offerte: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS, iPadOS, Chrome, Firefox, Edge, Android TV, tvOS, Fire TV, Google TV, Xbox, PlayStation, Switch, Raspberry Pi, Chromecast, Kindle Fire, Oculus e Vision Pro.