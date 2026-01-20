 Più di 8.900 server nel tuo smartphone: NordVPN a -70%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Più di 8.900 server nel tuo smartphone: NordVPN a -70%

NordVPN
Più di 8.900 server nel tuo smartphone: NordVPN a -70%
Sicurezza VPN
NordVPN

178 location in tutto il mondo per un totale che supera gli 8.900 server: ecco quant’è grande ed estesa la rete globale di NordVPN a cui puoi ottenere l’accesso completo per 2 anni con il 70% di sconto. Va dagli Stati Uniti a Brasile e Venezuela, da decine di città in Europa ai paesi dell’estremo oriente, senza dimenticare l’Australia e fino all’Africa. È merito della nuova promozione lanciata da Nord Security, che gestisce il servizio.

NordVPN: attiva la promo

70% di sconto per l’abbonamento a NordVPN

L’utilizzo della Virtual Private Network su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea non è l’unico punto di forza dell’offerta. Ci sono anche le tante funzionalità avanzate incluse, a partire dalla protezione anti-malware che tiene lontana ogni forma di codice maligno. Si aggiungono poi il blocco di pubblicità e tracker per un’esperienza di navigazione priva di fastidi e profilazione, il password manager multipiattaforma che salva e sincronizza automaticamente le credenziali di login, 1 TB sul cloud per il backup crittografato e altro ancora. Scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale.

La nuova promozione di NordVPN con il 70% di sconto

Con una spesa davvero ridotta, al prezzo mensile di soli 3,39 euro, puoi sottoscrivere l’abbonamento di 2 anni alla formula Base di NordVPN, approfittando del 70% di sconto. Stesso risparmio anche per il piano Plus, mentre quello Ultimate (il più completo del trio) è proposto a -67%. Un altro vantaggio da non sottovalutare è legato alla garanzia di rimborso che ti permetterà eventualmente di riottenere la cifra entro 30 giorni se non sarai soddisfatto.

NordVPN: attiva la promo

Puoi configurare e utilizzare la Virtual Private Network su tutti i dispositivi in circolazione, grazie alle tante applicazioni ed estensioni offerte: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS, iPadOS, Chrome, Firefox, Edge, Android TV, tvOS, Fire TV, Google TV, Xbox, PlayStation, Switch, Raspberry Pi, Chromecast, Kindle Fire, Oculus e Vision Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Una VPN con 2 euro al mese? CyberGhost è la scelta migliore oggi

Una VPN con 2 euro al mese? CyberGhost è la scelta migliore oggi
Promo VPN: -87% e 3 mesi gratis per Surfshark

Promo VPN: -87% e 3 mesi gratis per Surfshark
La migliore VPN è in promo: a questo prezzo è imperdibile

La migliore VPN è in promo: a questo prezzo è imperdibile
NordVPN, nuova offerta: fino al 70% di sconto sui piani di 2 anni

NordVPN, nuova offerta: fino al 70% di sconto sui piani di 2 anni
Una VPN con 2 euro al mese? CyberGhost è la scelta migliore oggi

Una VPN con 2 euro al mese? CyberGhost è la scelta migliore oggi
Promo VPN: -87% e 3 mesi gratis per Surfshark

Promo VPN: -87% e 3 mesi gratis per Surfshark
La migliore VPN è in promo: a questo prezzo è imperdibile

La migliore VPN è in promo: a questo prezzo è imperdibile
NordVPN, nuova offerta: fino al 70% di sconto sui piani di 2 anni

NordVPN, nuova offerta: fino al 70% di sconto sui piani di 2 anni
Davide Tommasi
Pubblicato il
20 gen 2026
Link copiato negli appunti