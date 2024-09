8GB di RAM sugli iPhone 16 grazie all'AI, la conferma di Apple

In un’intervista rilasciata a Geekerwan, scovata da 9to5Mac, Johny Srouji, vicepresidente di Apple per la tecnologia hardware, ha confermato che l’intera linea di iPhone 16, dal modello base al 16 Pro Max, è dotata di 8GB di RAM. Questo incremento è stato motivato principalmente dalla necessità di supportare adeguatamente Apple Intelligence, la nuova serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale introdotte dall’azienda.

iPhone 16, Apple conferma: tutti i modelli hanno 8GB RAM

Nell’intervista, Srouji ha sottolineato l’importanza della memoria RAM (DRAM) nel determinare l’hardware necessario per supportare adeguatamente le funzionalità di intelligenza artificiale di Apple. La decisione di portare la RAM a 8GB sui nuovi iPhone è stata guidata dalla convinzione che tale quantità avrebbe fornito un supporto significativo per le attività più impegnative, come giochi ad alto livello.

Sebbene in precedenza Apple non avesse dichiarato ufficialmente la dotazione di RAM degli iPhone 16, il sito MacRumors aveva già individuato riferimenti agli 8GB di RAM negli strumenti per sviluppatori Xcode dopo la presentazione dei nuovi telefoni.

Supporto limitato per l’iPhone 15

Nonostante l’aumento della RAM non sia una strategia esclusiva di Apple, poiché anche altri produttori di hardware hanno recentemente adottato un approccio simile per supportare l’intelligenza artificiale, l’azienda ha chiarito che iOS 18 non porterà Apple Intelligence sull’iPhone 15, che dispone di soli 6GB di RAM, al momento del lancio delle nuove funzionalità. Oltre alla serie iPhone 16, solo l’iPhone 15 Pro sarà in grado di supportare la suite di funzioni AI.

La scelta dei chip A18

Nel corso dei circa 17 minuti dell’intervista, Srouji ha approfondito diversi aspetti della filosofia di Apple riguardo alle prestazioni hardware, soffermandosi sulle caratteristiche dei chip A18 presenti nei nuovi iPhone, sull’approccio dell’azienda alla progettazione termica e sull’elaborazione di video e immagini degli iPhone 16 e 16 Pro. Queste informazioni forniscono una preziosa visione d’insieme delle strategie adottate da Apple per ottimizzare le prestazioni dei suoi dispositivi e offrire un’esperienza utente di alto livello.