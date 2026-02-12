 9 prompt per trasformare Claude in un vero assistente personale
Procrastinazione, liste infinite di cose da fare e blocchi creativi, Claude Opus 4.6 può aiutare a superare gli ostacoli con i prompt giusti.
Business AI
Tutti abbiamo liste di cose da fare. E tutti abbiamo quella vocina interiore che sussurra “lo faccio dopo“… che è quasi sempre una bugia. La produttività non è solo una questione di forza di volontà, è una questione di organizzazione, di sapere come strutturare il lavoro: definire gli obiettivi, le priorità, i passaggi. E oggi, parte dell’organizzazione può includere anche strumenti intelligenti. Ma funzionano solo a patto di sapere cosa chiedere.

Claude Opus 4.6, l’ultimo modello di Anthropic rilasciato a febbraio, è la versione più potente della famiglia: ragionamento superiore, pianificazione avanzata e una capacità di risolvere problemi complessi che lo rende un assistente alla produttività di prim’ordine.

Come sfruttare Claude 4.6 per organizzare lavoro, idee e finanze

Ecco 9 prompt mirati per trasformare una conversazione con l’AI in una sessione di lavoro concreta.

1. Creare un programma giornaliero che funziona davvero

Il problema dei programmi perfetti è che vivono in un mondo perfetto. Quello reale ha telefonate impreviste, colleghi che bussano alla porta e quel maledetto aggiornamento del sistema che parte proprio quando serve il computer. Un programma rigido si spezza al primo urto; uno flessibile si piega e tiene.

Claude può costruire un piano giornaliero che tenga conto del caos, inserendo pause realistiche, tempi di transizione tra un’attività e l’altra e margini per gli imprevisti. La chiave è descrivere la propria giornata con onestà, non come vorremmo che fosse.

Prompt: Aiutami a creare un programma giornaliero realistico che includa [le tue attività principali], tenendo conto di pause, tempi di transizione e interruzioni impreviste. Includi una stima della durata per ogni attività.

2. Decidere cosa fare prima

Quando tutto sembra urgente, nulla lo è davvero. È il paradosso della lista infinita, più cose si accumulano, più ci si paralizza. La soluzione non è lavorare di più, ma distinguere ciò che è importante da ciò che sembra solo tale. Claude applica la logica della matrice di Eisenhower, urgenza contro importanza, per capire cosa affrontare subito, cosa delegare e cosa, francamente, eliminare senza sensi di colpa.

Prompt: Ho questi [X] compiti da completare: [elencare i compiti]. Aiutami a stabilire le priorità in base a urgenza e importanza, suggerendomi quali affrontare per primi, quali delegare e quali potenzialmente eliminare.

3. Suddividere i progetti più grandi in piccoli traguardi raggiungibili

Un progetto grande è come una montagna vista dal basso: impressionante e vagamente paralizzante. Nessuno scala una montagna in un passo, ma chiunque può fare il passo successivo se sa qual è. Claude può prendere un obiettivo vago e ambizioso e trasformarlo in una tabella di marcia fatta di traguardi concreti, ciascuno con la sua scadenza e la sua definizione precisa.

Prompt: Devo [descrivere il progetto]. Scomponilo in passaggi più piccoli e fattibili, con traguardi chiari e scadenze. Rendi ogni passaggio così specifico da farmi capire esattamente cosa fare dopo.

4. Combattere la procrastinazione con un piccolo primo passo

La procrastinazione raramente è pigrizia. Più spesso è paura mascherata, paura di non essere all’altezza, di fallire, di scoprire che il compito è più difficile del previsto. Il trucco non è combattere quella paura a muso duro, ma aggirarla. Se il cervello si rifiuta di scrivere un intero rapporto, forse accetterà di aprire il documento e scrivere il titolo. È il principio del micro-passo, un’azione talmente piccola da risultare ridicola.

Claude può analizzare cosa intimidisce di un compito e costruire una strategia per iniziare partendo dal minimo sforzo possibile. Una volta in moto, l’inerzia fa il resto.

Prompt: Sto evitando di [descrivere compito specifico] perché [spiegare il motivo, se si conosce]. Aiutami a identificare cosa rende difficile questo compito e crea una strategia per iniziare, includendo il primo passo più piccolo possibile.

5. Adattare il lavoro al proprio livello di energia

Non siamo macchine, anche se la cultura della produttività a a volte ci spinge a pensare il contrario. Ognuno ha i propri ritmi biologici, c’è chi rende di più alle sette di mattina, chi si accende dopo cena, chi ha un crollo inesorabile alle tre del pomeriggio. Ignorare questi ritmi e piazzare il compito più impegnativo nel momento di massimo torpore non è un lampo di genio…

Claude può allineare le attività ai livelli naturali di energia, riservando i compiti che richiedono alta concentrazione ai picchi e relegando quelli più meccanici alle fasi di calo. Basta descrivere i propri ritmi con sincerità.

Prompt: In base ai miei livelli naturali di energia [descrivere quando ci si sente più o meno energici], aiutami a progettare una routine quotidiana che abbini i compiti più impegnativi ai miei momenti di picco e i compiti più leggeri ai momenti di bassa energia.

6. Eliminare definitivamente le distrazioni

I social media sono progettati per catturare l’attenzione. Le notifiche sono progettate per interrompere. L’intero ecosistema digitale è un campo minato per chi cerca di concentrarsi, e la sola forza di volontà da sola non sempre è sufficiente. Serve una strategia, non un proposito generico di “usare meno il telefono”.

Claude può analizzare le distrazioni specifiche, ovvero quali sono, quando colpiscono, perché, e costruire un piano personalizzato per ridurle al minimo durante le sessioni di lavoro.

Prompt: Mi distraggo spesso con [distrazioni specifiche come social, notifiche, ecc.] mentre cerco di lavorare. Crea un piano personalizzato per ridurre al minimo queste interruzioni e mantenere la concentrazione quando lavoro.

7. Fare un bilancio e ricominciare da capo ogni settimana

La produttività non è fare di più, è imparare cosa funziona. Senza un momento di riflessione, si rischia di ripetere gli stessi errori settimana dopo settimana. Un rito settimanale di revisione, dieci minuti il venerdì sera o la domenica mattina, permette di capire quali strategie hanno funzionato, quali no, e cosa aggiustare. Claude può creare un modello di riflessione strutturato che diventi un’abitudine, con domande mirate.

Prompt: Aiutami a creare un modello di revisione settimanale per valutare cosa ho realizzato, cosa non ha funzionato e come migliorare la prossima settimana. Includi domande per riflettere sui modelli di produttività e fissare obiettivi realistici.

Pubblicato il 12 feb 2026

Tiziana Foglio
12 feb 2026
