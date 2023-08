99 euro e il tablet Android di Samsung è tuo

Le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab A7 Lite lo rendono un tablet perfetto per l’intrattenimento multimediale, ma non solo: l’offerta di oggi su Amazon è un’occasione da cogliere al volo per portarlo in vacanza. Al prezzo finale di soli 99 euro è un affare da cogliere al volo, considerando il brand che lo propone e le sue peculiarità.

Crolla il prezzo di Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Sul fronte del comparto hardware, integra queste specifiche tecniche: display da 8,7 pollici con risoluzione 1340×800 pixel, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile con schede microSD fino a 1 TB, fotocamere posteriore da 8 megapixel e anteriore da 2 megapixel, WiFi, Bluetooth, altoparlanti con supporto Dolby Atmos, jack audio e batteria da 5.100 mAh per un’autonomia elevata. Tutto questo in dimensioni pari a 212,5×124,7×8 millimetri e con un peso che si attesta a 366 grammi. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

La promozione in corso (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) permette di acquistare Samsung Galaxy Tab A7 Lite al prezzo finale di soli 99 euro invece di 169 euro come da listino nella sua versione italiana e nella colorazione Grigio visibile in queste immagini.

Scegliendo di effettuare subito l’ordine è possibile contare sulla disponibilità immediata con la consegna a domicilio gratuita in un solo giorno: la spedizione è gestita da Amazon che porterà il tablet direttamente a casa già entro domani.

