Tablet Android a 99€: l'affare Teclast P30S su Amazon

Oggi, Amazon strizza l’occhio a chi cerca un tablet adatto alla riproduzione dei contenuti multimediali, perfetto per guardare video, film, serie TV, show e partite: il modello Teclast P30S si trova in sconto sull’e-commerce con un prezzo di vendita che scende a soli 99,99 euro. A promuoverlo sono oltre 2.600 recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, con una media voto molto alta.

Teclast P30S in sconto: il tablet è un affare

Il sistema operativo è Android con accesso alla piattaforma Google Play per il download di giochi e applicazioni. Queste, invece, sono le più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: ampio display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel ottimo per lo streaming, processore octa core MediaTek MT81833, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), Wi-Fi, Bluetooth per la connettività, GPS per la geolocalizzazione, fotocamere da 5 e 2 megapixel, altoparlanti con audio immersivo, batteria da 6.000 mAh con autonomia elevata e ricarica USB-C. Per ulteriori informazioni e immagini aggiuntive consultare la descrizione completa.

L’offerta di oggi permette di comprare Teclast P30S nella colorazione Sea Blue al prezzo finale di soli 99,99 euro, approfittando dello sconto applicato in automatico. Un vero affare, considerando le sue caratteristiche votate all’intrattenimento multimediale e il design curato nei minimi dettagli con telaio in metallo progettato per resistere al tempo e alle sollecitazioni.

Se lo ordini subito, entro domani il tablet Android sarà a casa tua, grazie alla spedizione gratuita garantita da Amazon e alla consegna in un solo giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.