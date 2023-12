A Natale (ri)guarda Mamma ho perso l'aereo in streaming su Disney+

Natale è tradizione, no? E come per tutte le tradizioni che si rispettino, ce n’è una da assolvere anche quest’anno: (ri)guardare Mamma ho perso l’aereo. Invece di aspettare (invano) che ritorni sul piccolo schermo, l’ideale è vederlo comodamente in streaming. Dove? Su Disney+. Ecco la pagina dedicata al film.

Intanto nelle ultime ore Macaulay Culkin, l’attore che ha interpretato il personaggio Kevin McCallister, ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Per l’occasione, l’attore ha voluto al suo fianco Catherine O’Hara, l’attrice che nel film interpretava sua madre. La reunion, avvenuta 33 anni dopo il successo clamoroso del film, ha scatenato l’entusiasmo di milioni di fan in tutto il mondo.

Come vedere Mamma ho perso l’aereo in streaming su Disney+

Per rivedere Mamma ho perso l’aereo in streaming, prima di tutto collegati a questa pagina del sito disneyplus.com e scegli quale tipo di abbonamento vuoi attivare. Puoi scegliere tra Standard con Pubblicità (5,99€ al mese), Standard (8,99€ al mese) e Premium (11,99€ al mese).

Queste le principali differenze:

qualità video : 1080p Full HD con Standard e Standard con Pubblicità, 4K UHD & HDR con Premium

: 1080p Full HD con Standard e Standard con Pubblicità, 4K UHD & HDR con Premium riproduzione simultanee : due con Standard e Standard con Pubblicità, quattro con Premium

: due con Standard e Standard con Pubblicità, quattro con Premium download : no con Standard con Pubblicità, sì con Standard e Premium

: no con Standard con Pubblicità, sì con Standard e Premium supporto Dolby Atmos : solo con Premium

: solo con Premium streaming senza pubblicità: sì con Standard e Premium

Una volta scelto il piano, sottoscrivi l’offerta. Ora che il piano è attivo, scarica l’app Disney+ su smartphone e/o Smart TV (in alternativa puoi anche collegarti a disneyplus.com da PC), accedi con le tue credenziali e goditi la visione del film.

Mamma ho perso l’aereo in streaming è disponibile su Disney+ a questa pagina: i prezzi partono da 5,99€ al mese per 1 anno di accesso illimitato all’intero catalogo di Disney+.

