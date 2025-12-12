A Natale Saily regala 1 mese di NordVPN: ecco come riscattarlo

Durante il periodo delle festività natalizie i regali sono la norma, vero. E così Saily ha deciso di calarsi perfettamente nell’atmosfera del Natale offrendo 1 mese di NordVPN gratis a tutti coloro che sottoscriveranno un nuovo piano eSIM con almeno 10 Giga entro il 16 dicembre.

Il piano NordVPN in regalo cambia in base al quantitativo di Giga del proprio piano dati della eSIM Saily:

1 piano Base da 1 mese se la scelta ricade su una eSIM da 10 Giga

1 piano Plus da 1 mese se la scelta ricade su una eSIM da 20 Giga

1 piano Ultimate da 1 mese se la scelta ricade su una eSIM con piano dati illimitato

Saily si impegna a inviare immediatamente il regalo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione. Il piano NordVPN dovrà poi essere riscattato all’indirizzo my.nordaccount.com/activate/ entro e non oltre il 31 maggio 2026.

Il regolamento dell’iniziativa specifica, inoltre, che per ogni partecipante è previsto non più di un regalo. Nell’eventualità un utente ne provi a riscattare più di uno verrà in automatico squalificato dall’iniziativa.

Ricordiamo, infine, che il servizio di eSIM internazionale Saily si distingue dalla concorrenza per offrire un un’unica eSIM per qualsiasi destinazione disponibile, il risparmio dei dati grazie al blocco degli annunci, le oltre 115 posizioni virtuali tra cui scegliere, più tutta una serie di funzionalità di sicurezza che la rendono unica nel panorama italiano.

Al momento le destinazioni più popolari tra i viaggiatori sono Emirati Arabi Uniti, Maldive, India e Thailandia, con prezzi a partire da 2,99 dollari.