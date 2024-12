A questa docking station USB 13-in-1 non manca niente: offerta Amazon (-35%)

Questa docking station USB 13-in-1 è perfetta per espandere del tutto le potenzialità del tuo laptop, che sia Windows o un MacBook. Oggi puoi acquistarla su Amazon in offerta eccezionale a 90,99 euro invece di 139,99, con spedizione Prime e consegna in un giorno. Sì, arriverà già domani per la vigilia di Natale.

Docking Station USB 13-in-1: cosa include e perché è utile

La docking station USB 13-in-1 è progettata dal rinomato marchio UGREEN e include ben 13 porte dandoti la possibilità di collegare facilmente monitor, trasferire dati ad alta velocità, ricaricare dispositivi e molto altro ancora.

Le 2 porte HDMI e 1 DisplayPort 4K@60Hz sono utili per espandere il tuo setup fino ad un massimo di 3 monitor esterni, mentre se hai bisogno di trasferire file velocemente avrai la possibilità di spostare un file da 10GB in appena 16 secondi grazie alle porte USB 3.2. Ci sono anche 2 porte USB 3.0 extra, utili magari per collegare periferiche esterne come mouse, tastiere e altro ancora.

La porta USB-C PD da 100W è perfetta invece per alimentare il laptop senza il bisogno di un altro caricabatterie: inoltre, hai a disposizione anche una porta Ethernet Gigabit, un lettore di schede SD e un jack audio da 3,5mm.

La docking station è compatibile con una gamma di dispositivi enorme che includono laptop e tablet Apple, laptop e tablet Windows e altri ancora. È plug and play e funziona anche su Linux: con lo sconto lampo è un vero affare. Acquistala a soli 90,99 euro invece di 139,99.