A San Valentino guarda questo film diversamente romantico su Apple TV+

Se quest’anno per San Valentino non si ha voglia di guardare il classico film romantico, Apple TV+ ha la pellicola ideale: Fingernails – Una diagnosi d’amore, film del 2023 diretto dal regista greco Christos Nikou (Apples). Si tratta di una commedia romantica immersa in un futuro distopico, dove uno scienziato ha creato un test infallibile in grado di confermare – tramite l’analisi delle unghie (da qui il nome del film) – se due persone sono realmente innamorate.

Per vedere Fingernails occorre un abbonamento ad Apple TV+. Per i nuovi iscritti è disponibile una prova gratuita di sette giorni, durante la quale si ha libero accesso all’intero catalogo, poi in caso di rinnovo il piano mensile costa 9,99 euro.

La trama di Fingernails – Una diagnosi d’amore (Apple TV+)

Una tecnologia innovativa consente alle persone di sapere con certezza se il proprio partner corrisponda davvero alla loro anima gemella. Dopo che il test scientifico ha dato esito positivo, Anna (Jessie Buckley) sa che Ryan (Jeremy Allen White) sia l’uomo della sua vita, nonostante ciò però inizierà a nutrire dei dubbi una volta che conoscerà Amir (Riz Ahmed), che per ironia della sorte è il suo supervisore all’interno dello stesso istituto di ricerca che ha dato alla luce la tecnologia a cui tutti fanno riferimento.

Christos Nikou è regista, sceneggiatore e produttore del film. Dopo aver mosso i suoi primi passi nel cinema in qualità di assistente alla regia di Yorgos Lanthimos, ha debuttato dietro alla macchina da presa con il lungometraggio Apples (2020), candidato all’Oscar al miglior film straniero nel 2021 e film d’apertura alla 77^ edizione della Mostra del cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. Fingernails è per lui il suo primo film in lingua inglese.

Fingernails – Una diagnosi d’amore è disponibile nel catalogo Apple TV+: se è la prima volta che si usa il servizio, si può beneficiare di una prova gratuita di 7 giorni.