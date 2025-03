A soli 229€ la SMART TV Xiaomi offre 50 pollici e visione in 4K HDR

Spesa minima ma che resa, direi quasi da cinema. La Smart TV di Xiaomi è economica ma con qualità avanzata per avere in salotto o, ovunque tu voglia, un pannello da 50 pollici con tutte le app per lo streaming e un sistema facile e rapido da usare e una visione celestiale di qualunque contenuto. Non te la perdere ora che è disponibile ad appena 229€ con uno sconto del 34%, collegati in pagina e completa l’acquisto con un solo click.

Smart TV Xiaomi, 50 pollici di pura poesia

Questa smart TV firmata Xiaomi è un acquisto sicuro ed efficiente. Stai cercando un nuovo televisore da mettere nelle zone conviviali di casa? Eccola qui. Con un design estremamente moderno per consentirti una visione senza pecche di qualsiasi contenuto, dal più semplice canale del digitale terrestre e finendo per lo streaming. Bordi che scompaiono alla vista e predisposizione VESA così puoi scegliere se mantenerla sui suoi piedi oppure appenderla al muro e trasformarla in un quadro.

Accendila e goditi una visione luminosa e colorata con qualità 4K attestata e anche tecnologie accessorie. Quali? Ad esempio l’HDR10 e l’HLG con cui i livelli raddoppiano e l’immagine viene intensificata senza però peccare di equilibrio ed eliminare le zone d’ombra e di buio, altrettanto importanti per un’esperienza finale da capogiro. Da non sottovalutare la presenza del MEMC che riduce il tremolio e rende la fluidità delle immagini superiore soprattutto quando stai visualizzando eventi sportivi in cui il movimento gioca un ruolo cruciale. Non viene lasciato da parte l’audio con il suo sistema DTS Virtual:X, il quale trasforma l’audio bidimensionale e ti avvolge a tutto tondo.

Che altro dirti, c’è persino Google Assistant che torna utile con un solo comando vocale. Collegati su Amazon e acquista la tua Smart TV Xiaomi da 50 pollici a soli 229€ con sconto in corso.