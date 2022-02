A soli 35 euro non troverai auricolari TWS migliori di questi

Saluta definitivamente i cavi e goditi finalmente la tua musica con la totale libertà del wireless con le cuffie SoundPEATS TrueAir2 scontate di quasi metà prezzo su Amazon a soli 34 euro. Si tratta di auricolari dal rapporto qualità/prezzo semplicemente incredibile, confortevoli e dal suono eccellente dato dal chip Qualcomm.

Auricolari Bluetooth SoundPEATS TrueAir2: caratteristiche tecniche

La proposta di SoundPEATS si caratterizza per un design ergonomico semi-in-ear e un peso inferiore ai 4 grammi riducendo la pressione e garantendo comodità e stabilità all’orecchio. Nella parte alta trova posto una piccola parete touch che fornisce l’accesso a praticamente tutte le funzioni delle cuffie. Potrai gestire tracce, volume, chiamate, assistenti vocali e perfino la modalità a bassa latenza. In particolare, quest’ultima riduce notevolmente il ritardo tra il suono e quanto visualizzato a schermo così da realizzare una sincronia perfetta. Non mancano, naturalmente, i microfoni integrati che in questo caso sono quattro e si avvalgono della cancellazione del rumore CVC 8.0 di Qualcomm. Per la connessione, infatti, utilizzano un chip Qualcomm QCC3040 che supporta la codifica AptX e Adaptive AptX. Inoltre sfruttano il nuovo protocollo Bluetooth 5.2 che fornisce un segnale stabile e un’associazione immediata.

La qualità del suono è offerta da due driver da 14,2mm che garantiscono bassi profondi, ma perfettamente bilanciati con frequenze medie e alte. Decisamente comoda la presenza, all’interno, di un sensore di prossimità che rileva quando le cuffie sono indossate. Nel caso vengano rimosse dall’orecchio, la riproduzione andrà automaticamente in pausa, per poi riprendere una volta rindossate. Ottima anche la batteria che sfrutta la funzione True Wireless Mirroring, che bilancia il consumo tra i due auricolari così da ottenere un’autonomia costante per entrambi. Ogni auricolare offre ben 8 ore di riproduzione che diventano 25 ore con la custodia di ricarica.

Grazie ad uno sconto del 44% a cui si somma un piccolo coupon di 3 euro, le SoundPEATS TrueAir2 sono disponibili su Amazon a soli 33,79 euro per un risparmio di oltre 30 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.