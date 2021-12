A2 Hosting: con le offerte natalizie fino al 77% di sconto

Trovare un hosting in grado di offrire qualità a un prezzo accessibile non è sempre semplicissimo.

Con fattori in ballo come sicurezza, performance e assistenza, trovare un perfetto bilanciamento richiede attente valutazioni. Le offerte natalizie, in tal senso, sono un'ottima occasione per individuare ottimi servizi a prezzi concorrenziali.

Sotto questo punto di vista, l'offerta di A2 Hosting appare alquanto interessante. Stiamo parlando di una serie di sconti, che possono raggiungere il 77%, a seconda dei vari piani di hosting offerti. Il provider in questione offre varie opzioni, adatte sia a blog personali che a siti aziendali ad alto traffico.

Il piano Startup, per esempio, offre tutto ciò che serve per avviare il proprio primo sito web, inclusi 100 GB di spazio archiviazione dati su SSD. Il costo di tale piano è di 2,49 dollari al mese, con uno sconto del 77% rispetto al prezzo di listino (per le sottoscrizioni da 36 mesi). Sempre in ottica hosting condiviso, il piano Drive prevede uno sconto del 67%, permettendo tramite sottoscrizione triennale di usufruire del servizio per appena 4,25 dollari mensili.

A2 Hosting: sconti su hosting condivisi/dedicati, soluzioni WordPress e VPS

A2 Hosting non offre sconti solamente su hosting condivisi, ma va oltre agendo anche su servizi appositamente ideati per il CMS WordPress. In tal senso segnaliamo i seguenti piani:

Run , da 8,99 dollari (62% sconto) per 1 sito WordPress con 50 GB NVMe di spazio

, da 8,99 dollari (62% sconto) per 1 sito WordPress con 50 GB NVMe di spazio Jump , da 14,99 dollari (55% sconto) per 5 siti WordPress con 250 GB NVMe di spazio

, da 14,99 dollari (55% sconto) per 5 siti WordPress con 250 GB NVMe di spazio Fly , da 21,99 dollari (55% sconto) per illimitati siti WordPress con spazio NVMe illimitato

, da 21,99 dollari (55% sconto) per illimitati siti WordPress con spazio NVMe illimitato Sell, da 34,99 dollari (43% sconto) per illimitati siti WordPress con spazio NVMe illimitato e servizio Rapid SSL

Di fatto, la piattaforma offre tutto ciò che serve a un utente WordPress per gestire al meglio il suo sito web. Per chi ha necessità di VPS segnaliamo i seguenti pacchetti offerti e i relativi sconti:

Lift 4 , da 33,99 dollari (51% di sconto) 4 GB di RAM, 150 SSD storage

, da 33,99 dollari (51% di sconto) 4 GB di RAM, 150 SSD storage Lift 8 , da 46,99 dollari (53% di sconto) 8 GB di RAM, 250 SSD storage

, da 46,99 dollari (53% di sconto) 8 GB di RAM, 250 SSD storage Lift 16 , da 57,99 dollari (51% di sconto) 16 GB di RAM, 450 SSD storage

, da 57,99 dollari (51% di sconto) 16 GB di RAM, 450 SSD storage Mach 8, da 59,99 dollari (57% di sconto) 8 GB di RAM, 150 GN MV e turbo VPS

Infine, per gli utenti più esigenti, esistono anche servizi A2 hosting di server dedicati. In tal senso il costo varia considerevolmente. Il piano base è da 159,99 dollari al mese (36% di sconto per 24 mesi di sottoscrizione) su hardware Intel Xeon E-2224 e 16 GB di DDR4 RAM. Il piano più avanzato invece costa 224,99 dollari al mese (31% di sconto per sottoscrizione da 24 mesi) con hardware Intel Xeon Silver 4210R e 32 GB di DDR4 RAM.

A livello pratico dunque, con le offerte natalizie di A2 Hosting chiunque può trovare un piano hosting adatto alle proprie esigenze.