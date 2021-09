A2 Hosting: piano Turbo Boost, sconto 52%

Nuove interessanti promozioni per i piani di hosting dell'azienda statunitense. Attualmente l'offerta migliore è quella per il piano Turbo Boost che permette di ospitare un numero illimitato di siti, sfruttando risorse hardware superiori rispetto ai piani più economici. A2 Hosting propone l'abbonamento per tre anni al costo di 8,44 euro/mese (IVA esclusa).

A2 Hosting: sconto 52% per Turbo Boost

Con l'abbonamento al piano Turbo Boost sarà possibile sfruttare le maggiori prestazioni offerte dai processori AMD EPYC, oltre allo storage SSD NVMe in RAID 10 (illimitato) e 2 GB di RAM. Non ci sono limiti nemmeno su numero di siti, database, dati trasferiti e caselle di posta. In caso di problemi tecnici è possibile ripristinare il sito dai backup effettuati in maniera automatica. La sicurezza è garantita da firewall, antivirus e protezione DDoS. Il prezzo include anche il certificato SSL.

Altre caratteristiche che migliorano le prestazioni sono il supporto per i protocolli HTTP/3 e QUIC, Turbo Cache e varie ottimizzazioni software che riducono il tempo di caricamento delle pagine web. I principali CMS possono essere installti con un clic. L'utente può scegliere la posizione dei server in cui conservare i dati: Stati Uniti (Arizona e Michigan), Europa (Amsterdam) e Asia (Singapore).

Altre utili funzionalità sono il tool A2 SiteBuilder per creare un sito web in pochi passi e il trasferimento gratuito di un sito esistente dal vecchio provider. L'abbonamento triennale al piano Turbo Boost costa 8,44 euro/mese (IVA esclusa). Eventualmente è possibile usufruire del rimborso entro 30 giorni.