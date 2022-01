A2 Hosting: sconto 50% per WordPress gestito

Ottima offerta dell'azienda statunitense per il servizio di hosting WordPress gestito. Grazie alla promozione in corso di A2 Hosting è possibile sottoscrivere il piano Run con uno sconto del 50%. Si tratta della soluzione più economica, ma con prestazioni e funzionalità sufficienti per creare un sito web. Tutte le operazioni più complesse sono effettuate dal team di A2 Hosting, quindi il piano è adatto per i principianti.

A2 Hosting: meno di 11 euro/mese per tre anni

Il piano Run di A2 Hosting consente di avere prestazioni elevate grazie a “turbo server" con processori AMD EPYC, 4 GB di RAM e SSD NVMe da 50 GB. Al momento dell'acquisto è possibile scegliere la posizione del server (per gli utenti italiani è preferibile Amsterdam). Il piano include un dominio, sottodomini illimitati, un database, indirizzi email illimitati, gestione DNS, accesso SSH e FTP.

La software house statunitense garantisce inoltre la massima sicurezza con certificato SSL gratuito, protezione contro varie tipologie di attacchi (malware, forza bruta, DDoS e altri), scansione antivirus, autenticazione in due fattori e doppio firewall. Sono disponibili varie tecnologie che velocizzano l'accesso al sito, tra cui i protocolli HTTP/2 e HTTP/3. Ovviamente l'utente non deve preoccuparsi dell'installazione e dell'aggiornamento di WordPress.

Non mancano le funzionalità di backup, migrazione del sito e staging. Grazie all'offerta in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento per tre anni a 10,63 euro/mese (sconto del 50%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal.