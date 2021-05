A2 Hosting: sconto 81% per abbonamento triennale

In occasione della settimana dedicata al Memorial Day, A2 Hosting propone un'offerta molto interessante. I quattro piani di web hosting sono disponibili con uno sconto fino all'81% (abbonamento triennale). Gli utenti che gestiscono un solo sito spenderanno solo 1,63 euro/mese (IVA esclusa).

A2 Hosting: sconti fino al 31 maggio

A2 Hosting offre quattro piani di web hosting: Startup, Drive, Turbo Boost e Turbo Max. La principale differenza dalle risorse dedicate (CPU, RAM e SSD), quindi dalle prestazioni. Il piano Startup è indicato per la gestione di un singolo sito: 100 GB di spazio su SSD, 700 MB di RAM e 5 database sono le caratteristiche più importanti. Il piano Drive supporta un numero illimitato di siti e offre 1 GB di RAM, spazio e database illimitati.

I piani Turbo Boost e Turbo Max, come si deduce dal nome, garantiscono prestazioni maggiori, grazie all'uso di CPU AMD EPYC e SSD più veloci. La differenza è data dalla quantità di RAM: 2 e 4 GB, rispettivamente. Tra le funzionalità comuni a tutti i piani ci sono: account email illimitati, trasferimento illimitato, certificato SSL gratuito, gestione tramite cPanel e supporto 24/7/365 via telefono, email e chat. Gli utenti possono inoltre scegliere la posizione dei server (Michigan, Arizona, Amsterdam e Singapore).

Il tool A2 SiteBuilder consente di creare un sito web in pochi passi. È disponibile il trasferimento gratuito di un sito esistente. I CMS più popolari possono essere installati con un solo click. Per ottenere il massimo sconto deve essere sottoscritto l'abbonamento per 36 mesi. Questi sono i prezzi (IVA esclusa) in base all'offerta attuale: