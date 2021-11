A2Hosting: hosting a prezzi stracciati per il Black Friday!

Il provider A2Hosting passa all’attacco per il Black Friday con le “più grandi offerte dell’anno” sulle sue soluzioni hosting. Sebbene non si tratti del servizio più famoso al mondo in tale settore, risulta essere uno dei pochi hosting dall’impatto ambientale ridotto. Un punto di forza per gli amanti dell’ambiente e dell’ecologia. Ebbene, per il più importante periodo di sconti dell’anno potrete accedervi a prezzi a partire da 1,99 Dollari al mese!

A2Hosting: offerte proposte e sconti

Recandosi sul sito ufficiale di A2Hosting vi troverete dinanzi a una schermata con più offerte differenti. Qual è che fa al caso vostro? Dipende dalle vostre esigenze. Se siete gestori di un piccolo sito vi basterà la soluzione di Shared Hosting da 1,99 Dollari al mese per 3 anni al posto di 10,99 Dollari. In questo modo, potrete creare il vostro blog o sito personale con WordPress/Drupal/Joomla senza problemi. Inoltre, i server garantiranno performance eccezionali e offriranno la migrazione rapida e gratuita da un altro sito precedente.

Altrimenti, se vi serve un hosting completo WordPress ottimizzato a dovere, il piano Managed WordPress di A2Hosting costa 8,99 Dollari al posto di 23,99 Dollari al mese, sempre per il piano triennale. In questo caso, nel pacchetto saranno inclusi il Toolkit WordPress avanzato, Jetpack, SSL e backup periodici automatici.

Chi vorrà spingere ulteriormente potrà affidarsi al piano aziendale Dedicated Server da 99,99 Dollari al mese per due anni, con controlli avanzati e possibilità di personalizzare le risorse del server e la sua potenza, oltre a una vastissima serie di dettagli ulteriori. L’uptime garantito è del 99,9% e il supporto tecnico è disponibili 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno.

Si nota, poi, che ai piani detti si aggiungono ulteriori ramificazioni per ognuno di essi. Ad esempio, il piano iniziale Shared Hosting da 1,99 Dollari al mese può essere sostituito dal piano Turbo Boost da 5,99 Dollari al mese per 3 anni. Quest’ultimo permette di creare un numero illimitato di siti e accedere a spazio di archiviazione SSD NVMe illimitato. Senza limiti è anche la creazione di e-mail, oltre ai database. Insomma, è un pacchetto completo per utenti che non vogliono esagerare con le spese ma godere dei benefici migliori di A2Hosting, da noi provato e la cui qualità è garantita.