Abbatti i costi del roaming con l'eSIM internazionale Saily

Durante l’organizzazione di una vacanza all’estero sono diversi i fattori da considerare, tra cui i costi del roaming. A seconda della destinazione scelta, potrebbe essere necessario aumentare il budget di spesa in maniera considerevole per far fronte alle spese per la connettività.

Esiste però una soluzione, o meglio un nuovo servizio, che consente di ottenere un consistente risparmio rispetto alle tariffe tradizionali del roaming. Questo servizio si chiama Saily, la nuova eSIM internazionale progettata dalla stessa azienda che sta alla base di NordVPN, VPN punto di riferimento del settore. Per capire cos’è e come funziona una eSIM è possibile leggere la nostra guida dedicata.

Saily riesce a distinguersi dalla concorrenza per i prezzi più convenienti e per la semplicità con cui è possibile sottoscrivere il piano desiderato. Maggiori info su costi e piani su questa pagina del sito ufficiale.

Come funziona Saily

Il funzionamento di Saily è piuttosto semplice. Per prima cosa occorre scegliere il Paese dove si va in vacanza e uno dei tanti piani disponibili (1 GB, 5 GB, 10 GB, ecc.). Dopodiché occorre eseguire il download dell’app. Al termine, l’applicazione fornirà tutti i passaggi per completare in automatico la configurazione dell’eSIM sullo smartphone. Fatto questo, è sufficiente attivare il proprio piano prima di raggiungere la meta finale, magari quando si è all’aeroporto o poco prima della partenza.

Dopo il suo debutto in inverno, il servizio di eSIM internazionale collegato a NordVPN è diventato nel giro di poco tempo uno dei più gettonati tra i turisti di tutte le nazionalità. Merito dei suoi prezzi concorrenziali e della facilità d’uso della piattaforma.

Dai uno sguardo alle tariffe previste per la tua destinazione sulla pagina dedicata del servizio Saily.