Con la eSIM di Saily sarai connesso sempre e davvero...ovunque

Con Saily potrai finalmente dire addio ai fastidiosi costi di roaming se ti trovi in un paese extra europeo e non sarai nemmeno costretto ad acquistare una SIM locale per avere internet. Attivandola prima del viaggio, potrai avere una eSIM flessibile, economica e sicura in pochi secondi ovunque tu vada: ti basterà scaricare l’app sul tuo smartphone, scegliere il piano dati più adatti e installare la eSIM con un tap.

eSIM di Saily: internet davvero ovunque

Saily ti mette a disposizione oltre 115 posizioni virtuali tra cui scegliere, puoi anche cambiare la tua posizione online, proteggere la tua privacy e navigare in totale sicurezza grazie alla connessione tramite server remoto.

Con i piani giga personalizzabili puoi adattare la spesa al tuo budget: hai solo bisogno di 1 GB per qualche giorno o ti serve una soluzione da 100 GB per sei mesi? Sarai tu a decidere quanto ti serve e il prezzo sarà subito chiaro senza sorprese. Inoltre, puoi usare sempre la stessa eSIM anche per viaggi futuri: ti basta ricaricare quando vuoi e continuare a usarla, cambiando magari paese di destinazione.

Con Saily dimentichi il roaming, le SIM fisiche locali e viaggi con la sicurezza di restare sempre connesso. Scarica l’app, scegli il tuo piano e parti senza pensieri.