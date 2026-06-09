L'abbonamento Google AI Plus costa meno e raddoppia lo spazio

Di tanto in tanto arriva una buona notizia. Quando si ha a che fare con abbonamenti e sottoscrizioni, la norma è segnalare rincari e aumenti. Oggi andiamo in controtendenza, scrivendo del piano Google AI Plus a cui il gruppo di Mountain View ha deciso di applicare un taglio. Non sembra trattarsi di uno sconto temporaneo né di un’offerta, ma di una modifica definitiva.

Giù il prezzo, più spazio: Google AI Plus

Fino a ieri era proposto a 7,99 euro, ma oggi il sito ufficiale mostra il nuovo prezzo di 4,99 euro. Una riduzione significativa, per la formula che include funzionalità come i limiti di utilizzo estesi nelle interazioni con Gemini, l’accesso a Flow per la creazione dei contenuti con l’intelligenza artificiale, il modello Nano Banana nella Ricerca, NotebookLM e Vids.

Non è l’unica novità da segnalare: al posto dei 200 GB inclusi in precedenza, ora ci sono 400 GB di spazio per l’archiviazione sul cloud dei file relativi a Gmail, Drive e Foto. Niente male, nel momento in cui ci troviamo ad accumulare ogni giorno nuovi elementi.

L’obiettivo di bigG è chiaramente quello di attirare nuovi abbonati. Lo fa puntando sul prezzo, una strategia come sempre efficace quando si tratta di sottoscrizioni che devono essere rinnovate mese dopo mese.

Battere la concorrenza con la convenienza

In questo momento, l’ambito dell’intelligenza artificiale vede Google e il suo progetto Gemini ben posizionati per recuperare terreno nei confronti di OpenAI e ChatGPT (che presto diventerà una super app), ancora oggi i leader del mercato. Attenzione ad Anthropic e Claude, ormai non più semplici outsider.

Le statistiche condivise da Similarweb descrivono una forte crescita per il chatbot di Mountain View. Tenendo conto delle visite generate dal sito web, nel mese di maggio hanno superato la soglia dei 2,9 miliardi, in aumento di oltre il 5% rispetto a mese precedente e addirittura del 450% in confronto a un anno prima. Ad oggi è il dodicesimo portale più frequentato al mondo.