Abbonamento Prime in scadenza: attenzione al rinnovo automatico truffa

In questi giorni sono aumentate le segnalazioni circa email di phishing che diffondono una pericolosa truffa legata al rinnovo automatico dell’abbonamento ad Amazon Prime in scadenza. Si tratta di false comunicazioni realizzate da cybercriminali esperti per ottenere dati personali, dettagli di pagamento e denaro dalle vittime.

Cadere in questa trappola, tanto semplice quanto ben congegnata, è molto facile. Infatti, i truffatori hanno pensato bene di indicare un prezzo incredibilmente alto. In questo modo il destinatario rimane sorpreso e spaventato dall’associazione “prezzo alto” a “rinnovo automatico”. L’obiettivo è quello di spingere all’azione con urgenza.

Diventa quindi automatico per l’utente cliccare sul bottone “Annulla Iscrizione” contenuto in questa email truffa che sfrutta il rinnovo automatico dell’abbonamento ad Amazon Prime come esca. La pagina alla quale rimanda è l’esatto clone dell’accesso all’account personale di Amazon. Software Keylogger iniziano a registrare da quando la vittima digita sulla tastiera.

Consigli per evitare la truffa del rinnovo automatico dell’abbonamento Prime

Probabilmente ti starai chiedendo come riconoscere ed evitare la truffa del rinnovo automatico dell’abbonamento ad Amazon Prime. Prima di tutto c’è l’informazione. Aggiornarsi su tutte le più recenti minacce adottate dai cybercriminali per il furto di identità e di denaro è un modo per non trovarsi impreparati e quindi riconoscere le tattiche e i raggiri.

Inoltre, è fondamentale non pensare automaticamente che una comunicazione sia ufficiale perché contiene loghi e grafiche ufficiali. Oggigiorno i criminali riescono in un attimo a generare email e pagine internet identiche a quelle originali grazie a tool di phishing di intelligenza artificiale.

Infine, è fondamentale non cliccare mai sui link contenuti in email di dubbia provenienza. Senso di urgenza e panico sono spesso generati da email di phishing. La truffa del rinnovo automatico ad Amazon Prime non fa differenza.