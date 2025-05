Allarme Polizia Postale: truffe online con l'Intelligenza Artificiale

“La criminalità sfrutta i nuovi modelli informatici per mettere a segno frodi ed estorsioni sempre più efficaci“, ha spiegato la Polizia Postale. Gli esperti del comando di Bergamo hanno lanciato un allarme a causa di un preoccupante aumento di truffe online realizzate sfruttando funzionalità di intelligenza artificiale.

Stando al bilancio delle forze dell’ordine in un solo anno sono state condotte 210 indagini e altri 30 sequestri. Un dato che preoccupa molto anche ricercatori e massimi esperti di cybersicurezza. L’ispettore della Polizia Postale, Marco Formica, ha precisato quanto sia importante la formazione degli utenti, soprattutto nelle scuole.

“Sono state inoltre attivate interlocuzioni per campagne di informazione, con le quali diffondere capillarmente la cultura della sicurezza digitale sui canali informativi rivolti all’utenza delle principali aziende di trasporto pubblico“, hanno spiegato gli esperti di cybersecurity della Polizia Postale. Questo sistema è ideale per formare contro le nuove truffe online realizzate con l’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale diventa l’ingrediente principale nelle truffe online

L’intelligenza artificiale è diventata sempre più un elemento fondamentale nelle truffe online. Gli operatori della Polizia Postale hanno spiegato che “la cybercriminalità ha registrato negli anni un aumento esponenziale, sia nei numeri che nel livello e nella qualità criminale, arricchendosi di competenze e nuovi strumenti sempre più centrati sull’Intelligenza artificiale“.

Nello specifico, hanno specificato: “I dati presenti sulla Rete sono l’obiettivo più ambito delle organizzazioni criminali, che li utilizzano per minare l’integrità dei servizi pubblici essenziali, realizzare frodi informatiche e campagne di cyber-estorsione, alimentare i mercati neri del deep web e aggredire la sfera più intima della libertà personale dei cittadini. E, in questo, i minori sono purtroppo i soggetti più esposti“.

Non per altro la Polizia Postale ha recentemente lanciato l’allarme circa l’aumento del furto di identità online oltre a quello di denaro, prima più diffuso. Come proteggersi quindi? Prima di tutto è bene informarsi continuamente, assumere un atteggiamento critico nei confronti di tutte le informazioni ricevute ed evitare di fornire dati personali se non si è sicuri al 100%.