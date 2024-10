Abbonati a NordVPN: puoi ricevere il 71% di sconto e 3 mesi EXTRA

Ottobre è il Mese Europeo della Cybersicurezza: prendono il via una serie di iniziative volte a sensibilizzare e informare su come navigare in rete in modo sicuro. L’edizione 2024 si concentra sul tema #ThinkB4UClick (“Pensa prima di cliccare”), richiamando l’attenzione sulle minacce come phishing, furti d’identità e offerte ingannevoli. Tra i migliori alleati di una efficace sicurezza online c’è NordVPN, una rete virtuale privata in grado di celare dietro avanzate crittografie le attività e l’identità dell’utente.

NordVPN ha da poco lanciato una promozione davvero interessante: fino al 71% di sconto sui piani di 2 anni, a partire da soli 3,59 euro al mese invece di 11,59 euro. Gli utenti che si abboneranno al piano riceveranno, inoltre, 3 mesi extra gratuiti.

Perché scegliere NordVPN?

Navigare senza una VPN affidabile può esporre le tue informazioni personali a occhi indiscreti. Con NordVPN, puoi proteggere i tuoi dati grazie a una connessione criptata e anonima. Vediamo alcune delle funzionalità chiave:

Crittografia di nuova generazione : la tua connessione è protetta da una crittografia AES-256, lo standard più avanzato disponibile sul mercato, ideale per proteggere i tuoi dati, anche su reti Wi-Fi pubbliche;

: la tua connessione è protetta da una crittografia AES-256, lo standard più avanzato disponibile sul mercato, ideale per proteggere i tuoi dati, anche su reti Wi-Fi pubbliche; Threat Protection : una protezione anti-malware che scansiona i download alla ricerca di potenziali minacce, blocca tracker e nasconde le pubblicità invasive;

: una protezione anti-malware che scansiona i download alla ricerca di potenziali minacce, blocca tracker e nasconde le pubblicità invasive; Streaming senza interruzioni : i tuoi contenuti preferiti senza limiti di banda o velocità su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi parte del mondo, grazie alla rete globale di oltre 6300 server distribuiti in 111 paesi;

: i tuoi contenuti preferiti senza limiti di banda o velocità su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi parte del mondo, grazie alla rete globale di oltre 6300 server distribuiti in 111 paesi; Politica no-log: NordVPN garantisce la tua privacy, assicurando che nessun dato di navigazione, traffico o indirizzo IP venga registrato, a protezione della tua libertà digitale.

Facile da configurare, semplice da usare

Con pochi clic, puoi registrarti e utilizzare la funzione “Connessione Rapida”, che ti collega automaticamente al server ottimale per la tua rete. Inoltre, con un solo account puoi proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, inclusi smartphone, computer e persino il router di casa.

Non farti cogliere impreparato dalle minacce informatiche. Approfitta della promozione NordVPN: fino al 71% di sconto su un piano di 2 anni, con 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Ottobre è il mese perfetto per investire nella tua sicurezza online.