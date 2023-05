Abbonati a Serverplan: per te hosting reseller a soli 25 euro al mese

Potrebbe non essere noto, ma l’utilizzo di un servizio di hosting reseller multidominio può rendere molto più semplice la gestione di progetti significativi.

Questi servizi di hosting sono progettati con l’intento di semplificare il lavoro di professionisti del web, proprietari di agenzie e persino utenti occasionali che necessitano di un’assistenza affidabile per la gestione dei loro vari portali web.

Utilizzando un servizio di questa tipologia, gli utenti possono ottimizzare efficacemente il loro carico di lavoro quotidiano e garantire un maggiore successo nelle loro attività basate sul web.

In questo contesto, cosa distingue il web hosting multidominio di Serverplan? Abbiamo scritto questo articolo proprio per spiegartelo.

Fornendo un unico pannello di controllo, non solo risparmi tempo prezioso ma anche denaro, che non è un aspetto da sottovalutare.

Con un investimento minimo, puoi ottenere un servizio multidominio davvero notevole, che ti consente di gestire e ottimizzare in modo efficiente il tuo lavoro online.

Serverplan, l’hosting reseller multidominio che stavi aspettando

Quando investi in uno dei piani disponibili, come il pacchetto hosting Reseller Windows Plus, riceverai 100 GB di spazio di archiviazione per la gestione dei contenuti Web ed e-mail per tutti i domini ospitati all’interno del piano a un canone mensile di 39 euro IVA inclusa.

Se sei, invece, un utente Linux, puoi optare per il conveniente pacchetto da 25 euro + IVA al mese. Lo stesso prezzo è applicati agli ambienti Windows.

Puoi configurare database infiniti per ogni dominio, gestire domini illimitati e creare pacchetti individuali per loro, separati l’uno dall’altro.

Inoltre, Serverplan offre anche un’opzione di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto se non sei soddisfatto del servizio. Per maggiori dettagli e per abbonarti, clicca sul link qui sotto:

L’acquisto di un pacchetto di hosting multidominio di Serverplan ti dà la possibilità di collegare innumerevoli account al server e facilitare il traffico illimitato con l’ausilio di un disco SSD che garantisce un rapido recupero dei dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.