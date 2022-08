Disney+ a 2 euro al mese: ecco come fare

Disney+ è la piattaforma di streaming del gigante di intrattenimento che include i film e le serie TV Marvel, Star Wars, Disney oltre a numerosi altri prodotti. Esattamente come ti abbiamo spiegato per Netflix, uno dei metodi migliori per risparmiare sull’abbonamento è condividerlo con altre persone.

Anche in questo caso, se non conosci nessuno disposto a dividere l’iscrizione con te, puoi affidarti ai servizi offerti da GamsGo. Ti basta collegarti al sito per condividere subito un abbonamento Disney+ con altri utenti in modo assolutamente legale pagandolo soltanto 2 euro al mese. In più, se inserisci il nostro codice sconto “KULLT” avrai un ulteriore promozione del 2%.

Come pagare Disney+ 2 euro al mese grazie a GamsGo

In maniera simile ad altre piattaforme che propongono servizi similari, GamsGo ti permette di scegliere uno dei tanti prodotti in abbonamento presenti in rete e di pagarlo a prezzo fortemente scontato grazie all’iscrizione condivisa con altri utenti. Una volta iscritto, ti basta scegliere Disney+ tra gli abbonamenti disponibili: il costo è di 2,08€ al mese a cui aggiungere l’ulteriore sconto del 2% grazie al codice “KULLT”.

Fatto questo puoi scegliere se mettere a disposizione la tua iscrizione lasciando degli slot liberi per altri iscritti, in modo che tu possa recuperare i soldi dell’abbonamento con il passare del tempo, oppure unirti subito ad uno spazio disponibile e pagare subito il prezzo scontato.

Nel caso di Disney+, l’iscrizione è unica e annuale, quindi invece di 59,99€ pagherai soltanto 24,99€. Ti ricordiamo di inserire nel campo “Codice promozionale” il nostro codice “KULLT“, così da ricevere un ulteriore sconto del 2% sull’intero abbonamento.

Avrai accesso totale e senza limiti al catalogo di quella che viene definita la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e adesso anche STAR, che include una serie di produzioni provenienti da diverse case di produzione.

100% affidabile, GamsGo è il modo migliore per risparmiare su un abbonamento Disney+ e pagarlo soltanto 2€ al mese.

