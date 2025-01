ACAB e Ilary: guarda le ultime novità Netflix all'estero con questo trucco

Il panorama delle produzioni italiane su Netflix si è arricchito in queste settimane con il debutto di due prodotti sicuramente molto diversi tra loro, ma capaci comunque di attirare tanto pubblico. Da una parte abbiamo ACAB, la discussa serie con Marco Giallini ispirata all’omonima opera letteraria, dall’altra qualcosa di molto più leggero con Ilary, che racconta la vita di Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti.

Se ti trovi all’estero scoprirai presto che non sono disponibili nel catalogo Netflix di altri paesi, quindi se hai intenzione di vedere una delle due o entrambe dovrai simulare la tua posizione in Italia con NordVPN. Vediamo come fare.

Come usare NordVPN per guardare ACAB e Ilary in streaming dall’estero

Si tratta di un “trucco” che sfrutta una delle funzionalità di NordVPN: la possibilità di connetterti a server di paesi in tutto il mondo in modo che tu possa simulare la tua posizione altrove senza muoverti dal luogo in cui ti trovi. In questo caso ci interessa “trasportarti” in Italia senza effettuare un lungo viaggio. La procedura è molto semplice:

Attiva NordVPN con gli sconti 2025 Scarica NordVPN sullo stesso dispositivo in cui usi Netflix Apri NordVPN e poi apri la pagina dei server Collegati a un server italiano, meglio scegliere quello più vicino alla tua posizione A questo punto con il tuo abbonamento Netflix potrai nuovamente accedere al catalogo italiano della piattaforma e guardare ACAB e Ilary in streaming

Da una parte hai il grande vantaggio di usare Netflix come se fossi in Italia, dall’altra sai che hai la potenzialità di accedere anche ai cataloghi di altri paesi, per pura curiosità o per guardare produzioni che solitamente non trovi nel nostro catalogo.

Tutto questo sarà fatto con una connessione velocissima senza limiti di banda, sicura e totalmente protetta. Con NordVPN puoi aprirti davvero un mondo di possibilità senza rinunciare alla sicurezza.