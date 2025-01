Accedi a tutti i contenuti bloccati online con una VPN: ecco come si fa

Una VPN torna utile in tanti contesti di utilizzo: una delle situazioni in cui usare una VPN si rivela fondamentale è rappresentata dall’accesso ai contenuti online che presentano un blocco geografico. Ipotizziamo di trovarci all’estero e di voler accedere a una piattaforma di streaming italiana. In alcuni casi, soprattutto quando ci si trova fuori dall’UE, l’accesso potrebbe essere bloccato. Con una VPN, invece, è possibile ottenere un indirizzo IP italiano (selezionando un server VPN situato in Italia). In questo modo, si potrà navigare evitando questo tipo di blocchi.

La VPN giusta da utilizzare a tale scopo è NordVPN. Il servizio, infatti, mette a disposizione un network composto da oltre 6 mila server VPN sparsi in oltre 100 Paesi. Per gli utenti, quindi, è facilissimo accedere a Internet senza blocchi geografici e censure online. Per utilizzare NordVPN è possibile scegliere il piano biennale che costa 3,39 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso. In alternativa, è possibile optare per il piano mensile da 12,99 euro. Il servizio è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Evita i blocchi geografici con NordVPN

NordVPN è la soluzione giusta per attivare una VPN senza limiti, sfruttando la protezione della crittografia e una politica no log. Con il servizio in questione è possibile aggirare i blocchi geografici e le censure online, sfruttano il network di migliaia di server distribuito in tutto il mondo.

Il meccanismo è semplice: gli utenti che hanno attivato NordVPN, direttamente dall’app, hanno la possibilità di selezionare il server desiderato, in modo da ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese ed evitando così i blocchi geografici online. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea.

Per attivare il servizio basta premere sul box qui di sotto. Il costo è di 3,39 euro al mese scegliendo il piano biennale.