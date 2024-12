Accedi ai contenuti bloccati geograficamente con una VPN a meno di 3 euro al mese

Quando si è in vacanza all’estero e si vuole guardare un contenuto di un servizio streaming a cui si è regolarmente iscritti o abbonati, puntualmente la visione risulta bloccata. Questo accade per colpa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete, che bloccano in automatico i contenuti delle piattaforme streaming.

La soluzione per aggirare il blocco geografico e accedere così alla visione dei propri contenuti preferiti è il servizio VPN (acronimo di virtual private network, in italiano rete privata virtuale). Con una VPN si è infatti in grado di simulare una connessione da un altro Paese, facendo credere di essere collegati ad una nazione diversa rispetto a quella in cui si è realmente.

Con server in 113 Paesi, una velocità di connessione del tutto paragonabile alla rete Wi-Fi di casa e una garanzia di rimborso di 30 giorni, una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN. Grazie all’offerta in corso è possibile attivazione un piano di due anni a meno di 3 euro al mese, con 3 mesi aggiuntivi di servizio in regalo.

Accedere ai contenuti bloccati geograficamente con una VPN

Ipotizziamo ad esempio di avere l’abbonamento al pass Sport della piattaforma streaming NOW e di essere in vacanza per qualche giorno a Parigi. La domenica sera, una volta rientrati in hotel, vogliamo guardare il Gran Premio di Formula 1 in programma per quel giorno. Quando però tentiamo di accedere al contenuto, il servizio ci informa che la visione non è disponibile nel Paese in cui ci si trova.

Per riuscire a vedere la corsa l’unico modo è attivare una VPN e connettersi a un server posizionato in Italia, così da far credere al proprio provider di rete di essere connesso dal nostro Paese. In questo modo, si sbloccheranno anche i contenuti di tutti gli altri servizi streaming, sia gratuti che a pagamento.