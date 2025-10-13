Accesso sicuro a Internet, anche sulle reti Wi-Fi pubbliche: ecco come

Il desiderio, o in certi casi la necessità, di restare connessi anche fuori casa spinge numerose persone a scegliere una rete Wi-Fi pubblica, senza sapere però i potenziali rischi che si corrono. Per sua natura, infatti, una rete Internet di questo tipo è una rete non sicura, non protetta.

Il principale rischio a cui vanno incontro gli utenti che si connettono al Wi-Fi pubblico, che può essere la rete Internet di hotel, centri commerciali, aeroporti e ristoranti, è il furto dei propri dati personali e/o di file sensibili conservati nella memoria interna del dispositivo attaccato.

Se proprio non si hanno alternative, ci si può connettere ugualmente a una rete di questo tipo, attivando però prima una VPN, il servizio di rete privata virtuale che maschera l’indirizzo IP dei suoi utenti nascondendoli completamente dal radar di hacker e cybercriminali. Uno dei servizi più affidabili in tal senso è NordVPN, forte di un’esperienza pluriennale nel settore.

NordVPN è in offerta fino al 15 ottobre a partire da 3,09 euro al mese per 24 mesi, il prezzo più basso del 2025. La promozione in corso consente di risparmiare il 73% su tutti i piani della durata di due anni e di beneficiare di una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Come accedere in sicurezza a una rete Wi-Fi pubblica

L’accesso sicuro e privato a una rete Wi-Fi pubblica richiede l’utilizzo di una VPN, strumento che permette di nascondere tutta l’attività svolta sul web. Il primo step è quindi sottoscrivere un servizio VPN (NordVPN scelta consigliata), dopodiché scaricare l’app del servizio prescelto e avviare una connessione tramite uno dei tanti server presenti nella lista.

Soltanto dopo che la connessione VPN sarà attiva, si potrà poi procedere con il collegamento alla rete Wi-Fi non protetta.