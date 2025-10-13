 Accesso sicuro a Internet, anche sulle reti Wi-Fi pubbliche: ecco come
Accesso sicuro a Internet, anche sulle reti Wi-Fi pubbliche: ecco come

Lo strumento più efficace per navigare in Internet in modo sicuro e privato anche sotto rete Wi-Fi pubblica.
Lo strumento più efficace per navigare in Internet in modo sicuro e privato anche sotto rete Wi-Fi pubblica.
Il desiderio, o in certi casi la necessità, di restare connessi anche fuori casa spinge numerose persone a scegliere una rete Wi-Fi pubblica, senza sapere però i potenziali rischi che si corrono. Per sua natura, infatti, una rete Internet di questo tipo è una rete non sicura, non protetta.

Il principale rischio a cui vanno incontro gli utenti che si connettono al Wi-Fi pubblico, che può essere la rete Internet di hotel, centri commerciali, aeroporti e ristoranti, è il furto dei propri dati personali e/o di file sensibili conservati nella memoria interna del dispositivo attaccato.

Se proprio non si hanno alternative, ci si può connettere ugualmente a una rete di questo tipo, attivando però prima una VPN, il servizio di rete privata virtuale che maschera l’indirizzo IP dei suoi utenti nascondendoli completamente dal radar di hacker e cybercriminali. Uno dei servizi più affidabili in tal senso è NordVPN, forte di un’esperienza pluriennale nel settore.

NordVPN è in offerta fino al 15 ottobre a partire da 3,09 euro al mese per 24 mesi, il prezzo più basso del 2025. La promozione in corso consente di risparmiare il 73% su tutti i piani della durata di due anni e di beneficiare di una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Come accedere in sicurezza a una rete Wi-Fi pubblica

L’accesso sicuro e privato a una rete Wi-Fi pubblica richiede l’utilizzo di una VPN, strumento che permette di nascondere tutta l’attività svolta sul web. Il primo step è quindi sottoscrivere un servizio VPN (NordVPN scelta consigliata), dopodiché scaricare l’app del servizio prescelto e avviare una connessione tramite uno dei tanti server presenti nella lista.

Soltanto dopo che la connessione VPN sarà attiva, si potrà poi procedere con il collegamento alla rete Wi-Fi non protetta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ott 2025

Federico Pisanu
13 ott 2025
