Accetta pagamenti con American Express grazie al terminale myPOS

Nel mondo del business in generale e del commercio in particolare, la velocità e l’efficienza nei pagamenti sono tutto. Ecco perché myPOS offre una soluzione innovativa e conveniente per effettuare transazioni, incluse quelle con American Express.

American Express e myPOS: la combinazione vincente per il tuo business

I terminali POS mobili di myPOS sono la scelta perfetta per chi cerca flessibilità e indipendenza. L’accredito delle transazioni avviene istantaneamente su un conto aziendale multi-valuta gratuito. Inoltre, avrai anche una carta di debito business gratis. Queste caratteristiche rendono la gestione delle transazioni finanziarie un gioco da ragazzi, in qualsiasi valuta tu operi.

I terminali myPOS sono progettati per essere leggeri e compatti, e ti offrono la libertà di accettare pagamenti ovunque ti trovi. Che si tratti di pagamenti contactless, a banda magnetica o Chip&Pin, myPOS consente tutto, senza canoni mensili o contratti vincolanti.

Ogni terminale è dotato di una SIM dati multi-operatore, che ti garantisce connettività 3G e 4G, oltre a supportare Wi-Fi e Bluetooth. Questo significa che sei sempre connesso, pronto ad accettare pagamenti in qualsiasi momento.

Con una gamma di modelli che va dal myPOS Go 2, a soli 14,90€, al myPOS Pro a 249€, e il myPOS Go Combo in offerta a 139€, c’è sempre un terminale che si adatta perfettamente alle tue esigenze. E con funzionalità aggiuntive come la stampa degli scontrini e le caratteristiche smart del sistema operativo Android, myPOS è la scelta intelligente per il tuo business.

Scegli myPOS per i tuoi pagamenti: è la soluzione ideale per accettare American Express e altre carte, rendendo ogni transazione semplice e sicura. Con myPOS, sei sempre pronto a fare affari!