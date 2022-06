Accogli l'estate con Ashampoo: sconti fino al 91%

Tempo di estate, tempo di nuovi sconti Ashampoo, una delle principali aziende internet-based in tutto il mondo nel campo dello sviluppo software, che in occasione dell’arrivo della bella stagione propone un’offerta a tempo limitato da non perdere: fino al 91% di sconto su un’ampia selezione di software, specializzati tra fotografia, intrattenimento, messa a punto, produttività, sicurezza e video.

Ashampoo: i migliori programmi in offerta

Il catalogo, come già detto, è piuttosto vasto. Perciò abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte proposte dall’azienda. Ashampoo Photo Optimizer 9 (29,99 euro invece di 39,99) è il primo: questo interessante software permette il ottenere il massimo dai propri scatti fotografici con un semplice clic. I risultati sono straordinari e quasi istantanei. Se invece cerchi qualcosa che possa velocizzare e rimettere in forma il tuo PC Windows, allora affidati a Ashampoo WinOptimizer 25 – in sconto a 29,99 euro. Ashampoo Backup Pro 16 (19,99 euro anziché 49,99) è perfetto per te che archivi tanti file sui tuoi dispositivi. Facile da usare, è una tra le migliori soluzioni di backup.

Scorrendo le proposte troviamo anche Ashampoo PDF Pro 3 (19,99 euro invece di 69,99), l’editor di PDF universale e un’ottima alternativa ai programmi più blasonati. Ci sono, poi, Ashampoo Driver Updater (14,99 euro) per un sistema sempre al top e Ashampoo Music Studio 9 (a 14,99 euro), composto da otto programmi di editing musicale per brani e file audio. Ottimo sconto per WebSite X5 Go (9,95 euro), semplicissimo software che permette di realizzare siti web senza essere esperti di programmazione. Infine c’è Ashampoo Uninstaller 11: a 14,99 euro, questo ottimo programma permette di rimuovere i software installati nel PC fino all’ultimo byte, senza lasciare residui che a lungo andare potrebbero rallentare il dispositivo.

La gamma di prodotti in promozione messi a disposizione da Ashampoo è ampia: a questo link potrai dare un’occhiata a tutte le offerte, ai software e ai relativi prezzi scontati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.