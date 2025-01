Accordi AI di Amazon, Google e Microsoft sotto esame

La FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti ha pubblicato un report sulle collaborazioni tra fornitori di servizi cloud (Amazon, Google e Microsoft) e startup che sviluppano modelli di intelligenza artificiale generativa (Anthropic e OpenAI). Il documento evidenzia alcune possibili conseguenze per la concorrenza. Rappresenta il primo risultato del procedimento avviato a gennaio 2024. L’argomento è anche tra quelli coperti dall’indagine avviata nei confronti di Microsoft a fine novembre 2024.

Accordi che danneggiano la concorrenza?

La partnership più nota è quella tra Microsoft e OpenAI. L’azienda di Redmond ha investito oltre 13 miliardi di dollari nella startup californiana e sfrutta ChatGPT e DALL-E per Copilot e altri servizi AI. Per l’addestramento dei modelli sono utilizzati i server di Azure. Google e Amazon hanno invece finanziato Anthropic. L’azienda di Seattle ha recentemente raddoppiato la somma.

Il report evidenzia diversi aspetti delle collaborazioni, tra cui la condivisione dei ricavi, diritti di esclusività, accesso alle risorse di calcolo a prezzi scontati, integrazione dei modelli AI nei prodotti cloud e accesso delle Big Tech alle informazioni finanziarie delle startup.

In base al report ci sono diverse possibili implicazioni per la concorrenza, tra cui costi di switching elevati che ostacolano il passaggio ad un altro provider cloud. Amazon, Anthropic, Google e OpenAI non hanno rilasciato commenti. Questa è invece la dichiarazione di Microsoft:

La partnership tra Microsoft e OpenAI ha permesso la nascita di una delle startup di intelligenza artificiale di maggior successo al mondo e ha stimolato un’ondata di investimenti tecnologici e innovazione senza precedenti nel settore, creando migliaia di nuove startup negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Non è noto quando finirà l’indagine. Donald Trump ha nominato Andrew N. Ferguson come Presidente della FCC al posto di Lina Khan (nominata da Biden), quindi il procedimento potrebbe anche essere modificato o chiuso.