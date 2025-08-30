Accordo UE-USA nullo se Trump introdurrà nuovi dazi

L’Unione europea non rispetterà l’accordo commerciale sottoscritto a fine luglio e formalizzato il 21 agosto, se Donald Trump introdurrà nuovi dazi e restrizioni, come minacciato il 25 agosto (probabilmente dopo il suggerimento di Mark Zuckerberg). Queste parole sono state pronunciate da Teresa Ribera, Vice Presidente della Commissione europea e commissaria per la concorrenza. Il Presidente francese (Emmanuel Macron) e il Cancelliere tedesco (Friedrich Merz) consigliano una risposta adeguata.

L’Europa non è soggetta alla volontà di un paese terzo

Nell’accordo commerciale sono inclusi diversi impegni, tra cui l’applicazione di un dazio del 15% ai beni importati negli Stati Uniti e l’acquisto di chip AI per una valore di 70 miliardi di euro. Non fanno parte dell’accordo le leggi digitali già in vigore, come Digital Services Act (DSA) e Digital Markets Act (DMA). Trump ha però minacciato nuovi dazi e restrizioni, oltre a sanzioni per funzionari europei, se queste leggi verranno applicate nei confronti delle aziende americane.

La Commissione europea ha già multato Apple e Meta per la violazione del DMA. Per X si attende invece una multa per la violazione del DSA. Teresa Ribera ha dichiarato che queste e altre indagini nei confronti delle aziende USA non verranno chiuse o sospese dopo le minacce di Trump.

Le aziende tecnologiche americane ottengono grandi profitti da questo mercato, ma sono soggette alle stesse leggi e normative di qualsiasi altro attore, indipendentemente da dove si trovi la loro sede centrale.

La commissaria ha sottolineato che l’Unione europea non accetterà alcuna mossa coercitiva da parte degli Stati Uniti volta a indebolire le leggi digitali.

Possiamo essere gentili, educati, cercare di trovare soluzioni per risolvere problemi e discrepanze, ma non possiamo accettare qualsiasi cosa chiedano. Non possiamo sottometterci alla volontà di un paese terzo.

Se Trump passerà dalle parole ai fatti, l’Unione europea abbandonerà l’accordo con gli Stati Uniti. In pratica inizierà una guerra commerciale senza esclusione di colpi con dazi reciproci. L’accordo deve comunque essere approvato da Parlamento e Consiglio.

Il Presidente francese (Emmanuel Macron) e il Cancelliere tedesco (Friedrich Merz) hanno dichiarato che, in caso di nuovi dazi e restrizioni, l’Unione europea deve rispondere in maniera adeguata. Il riferimento è allo strumento anti-coercizione in vigore da fine 2023.