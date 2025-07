Account Instagram Falsi: la nuova era delle truffe

È iniziata una nuova era nel mondo delle truffe. I cybercriminali ora preferiscono creare account Instagram falsi. Si tratta di vere e proprie impersonificazioni di account ufficiali di aziende, influencer e personaggi famosi. L’obiettivo è ottenere informazioni sensibili da parte di ignari utenti che pensano di interagire con i profili veri.

Secondo un recente studio condotto da Basic Thinking, un profilo Instagram su dieci è falso. Così gli esperti di Check Point Software, impegnati nella lotta alla cybercriminalità, in un comunicato stampa hanno spiegato: “La piattaforma Instagram ha rivoluzionato il modo con cui le aziende si relazionano col proprio pubblico, esponendole allo stesso tempo a un’importante vulnerabilità, ovvero la possibilità di essere impersonificate, una minaccia crescente che mette a rischio la salvaguardia finanziaria e la reputazione delle aziende“.

Stando a quanto emerso, la portata del problema degli account Instagram falsi è vasta. “Alcuni account che imitano e si spacciano per altri riescono ad aggregare decine di migliaia di follower. Questo livello di portata conferisce ai malintenzionati una notevole influenza e credibilità, rendendo le loro attività ingannevoli ancora più pericolose per le aziende e i rispettivi stakeholder“, hanno aggiunto.

Account Instagram falsi: quale impatto e come difendersi

L’impatto degli account Instagram falsi è devastante. Il danno è sia finanziario che reputazionale per le vittime il cui profilo è stato impersonificato. Il furto di identità è dietro l’angolo per tutti, sia per i titolari del profilo che per gli utenti che vi interagiranno.

“Questi account falsi fungono da vettori per sofisticati attacchi informatici che possono causare danni sostanziali alle aziende. Uno schema comune prevede l’utilizzo di account fasulli per raccogliere informazioni sensibili. Quando i criminali informatici si spacciano per aziende affidabili, possono convincere ignari utenti a condividere informazioni personali, credenziali di accesso o altri dati riservati“, hanno dichiarato gli esperti di Check Point Software.

Sostanzialmente, gli account Instagram falsi possono diffondere pubblicità fraudolente che, al loro interno, contengono malware o link a siti malevoli. Gli utenti sono quindi a rischio perché si fidano di ciò che vedono, credendo di interagire con contenuti legittimi.

La prevenzione è se non impossibile per lo meno difficile. Gli esperti suggeriscono di formare e informare dipendenti e clienti. Inoltre, è indispensabile attivare un sistema di monitoraggio continuo della piattaforma in cerca di possibili account Instagram falsi per segnalarli tempestivamente.

Gli utenti, invece, dovrebbero sempre verificare l’ufficialità del profilo con cui vogliono interagire ed evitare di fornire informazioni sensibili.