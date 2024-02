Accredita il tuo stipendio e ottieni il 5% di interesse con SelfyConto

Da diverso tempo, Banca Mediolanum ha lanciato SelfyConto, un conto corrente digitale che facilità la gestione del denaro.

Ci sono diverse offerte, tra cui il canone zero per tutti i primi 12 mesi e per gli Under 30 fino al compimento del 30° anno d’età.

L’offerta davvero conveniente per i nuovi clienti è il tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Per accedere a questo tasso, devi accreditare lo stipendio sul conto.

SelfyConto: canone zero e vantaggi per tutti

Come dicevamo, SelfyConto offre il canone zero per i primi 12 mesi per tutti i nuovi clienti, mentre gli Under 30 resta tale fino al compimento dei 30 anni.

Finita la promozione, il canone ha un costo mensile di 3,75 euro. Puoi, però, sempre azzerarlo se sottoscrivi un prestito o un mutuo, un prodotto assicurativo qualsiasi, oppure con un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Con il conto otterrai in automatico una carta di debito gratuita contactless e operazioni bancarie principali come bonifici SEPA online, addebito diretto delle utenze e prelievi ATM in area euro, tutte a costo zero.

Potrai gestire tutto quanto tramite l’app Mediolanum, da cui puoi anche richiedere prestiti, investire in fondi comuni e fare trading online.

Tra i vari servizi innovativi, spiccano Selfy PayTime, che consente di rateizzare movimenti in addebito, e SelfyCredit Instant, con cui puoi ottenere un prestito personale velocemente.

Per aprire il conto, devi accedere al sito Web e attivare la procedura guidata. Se hai lo SPID, diventa ancora più veloce. Ricorda di accreditare lo stipendio se vuoi ottenere il rendimento del 5% per 6 mesi. Clicca sul bottone qui sotto e inizia subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.