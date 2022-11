Accrediti pagamenti POS, tempi e terminali

I tempi di utilizzo e le commissioni applicate ai pagamenti POS continuano a rappresentare un deterrente all’adozione di questi metodi di pagamento.

Tuttavia, di anno in anno, i servizi di riscossione tramite POS diventano sempre più sofisticati e veloci nel gestire l’intero processo.

L’intervento di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei pagamenti elettronici tramite POS, come le transazioni e i pagamenti, compreso il tempo necessario per gestire le commissioni attraverso questi dispositivi, è un aspetto che è migliorato in modo significativo.

Vediamo quali sono i tempi di accredito dei POS Axerve e i terminali che offre questo Hub di pagamenti.

Pagamenti POS, i tempi di accredito

Il futuro dei pagamenti digitali è adesso, anche se non è facile competere sui tempi di accredito in una situazione in cui il contante resta ancora lo strumento preferito da consumatori e commercianti. Ma le abitudini di pagamento stanno ugualmente cambiando.

Tuttavia, va ricordato che con l’istituzione dei pagamenti SEPA, e la relativa regolamentazione della gestione dei bonifici, dell’addebito diretto e delle carte di pagamento nei Paesi aderenti, i pagamenti elettronici hanno ridotto il divario con il contante anche in questo settore.

Al giorno d’oggi, gli accrediti legati ai pagamenti POS su un conto corrente richiedono solitamente uno o due giorni lavorativi a partire dal momento dell’incasso.

Sono tempi canonici, in cui è necessario contabilizzare i pagamenti che vengono ricevuti il giorno prima e all’invio del bonifico.

Axerve mette a disposizione la sua soluzione di pagamento “POS Easy”, che non prevede costi fissi e le commissioni sono del 1,4% sul totale incassato.

Questo POS ha in dotazione una SIM dati per la connessione mobile, ma dispone anche del Wi-Fi per connettersi a un modem/router. Inoltre è integrata una stampante per scontrini.

Per acquistare POS Easy di Axerve, basta entrare qui e cliccare sul “Richiedilo subito”. Bisogna soltanto compilare un questionario relativo all’attività e inviare i documenti richiesti.

Fatto questo, a richiesta accettata verrà recapitato il POS a destinazione.

