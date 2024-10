Accumula i punti RevPoints di Revolut per andare in vacanza

RevPoints è il programma gratuito dell’app finanziaria Revolut che consente di convertire i punti guadagnati come miglia aeree, sconti su prenotazioni di hotel e tour. In base al piano Revolut in uso, è possibile ottenere fino a un punto per ogni euro speso con la carta associata al proprio conto.

Di fatto, è possibile trasformare i punti RevPoints in viaggi, soggiorni ed esperienze. Se quindi stai pianificando una vacanza all’estero nei prossimi mesi, magari in occasione delle festività di fine anno, puoi trovare in Revolut un alleato ideale. L’iscrizione a Revolut è gratuita.

I vantaggi dei punti RevPoints per chi ama viaggiare

Abbiamo detto viaggi, soggiorni ed esperienze. Per quanto riguarda i viaggi, Revolut vanta una partnership con le migliori compagnie aeree europee e internazionali, tra cui KLM, Air France, Iberia e British Airways (in totale sono trenta le compagnie partner). Nello specifico, è possibile ottenere un miglio per ogni punto convertito.

In merito invece all’opportunità di trasformare i propri punti in soggiorni, il programma offre ad esempio fino a 100 euro di sconto su un soggiorno accumulando 5.000 punti RevPoints. Il titolare del conto Revolut può scegliere di riscattare lo sconto per prenotare una o più notti in una delle strutture convenzionate disponibili nella sezione Soggiorni.

E infine le esperienze. I punti del programma RevPoints consentono di ottenere sconti anche su tour e attività uniche presenti nella categoria Esperienze, come ad esempio un tour personalizzato per visitare la Statua della Libertà a New York.

Per beneficiare di questi e altri vantaggi, il passo successivo è completare l’iscrizione a Revolut. Tra le altre cose, i nuovi iscritti hanno diritto a un cashback di 10 euro sulla prima spesa effettuata con la carta associata al conto.