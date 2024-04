SCONTO 50% su ACEMAGIC F2A: Mini PC con l'IA di Intel Ultra 5

ACEMAGIC F2A è senza dubbio uno dei Mini PC più potenti in circolazione: oggi lo puoi acquistare a metà prezzo grazie a questa offerta su Amazon. Per approfittare dello sconto del 50% non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Vediamo quali sono i suoi punti di forza e cosa lo rende unico nel settore.

Mini PC: l’offerta sul nuovo ACEMAGIC F2A

Tra le specifiche tecniche domina il processore Intel Ultra 5 di ultima generazione con CPU 16 core e ottimizzato per le operazioni di intelligenza artificiale con una NPU integrata. C’è poi una GPU evoluta con supporto al ray tracing XeSS. Ad affiancarlo ci sono ben 32 GB di RAM DDR5 e un’unità SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati. Non è tutto, per quanto riguarda la connettività wireless si può contare sui moduli Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Nessun compromesso nemmeno per quanto riguarda le porte fisiche, presenti su un case dalle dimensioni compatte: quattro USB 3.2 Gen 1 Type-A, una USB-C, due uscite video HDMI, slot Ethernet e jack audio. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento puoi acquistare ACEMAGIC F2A, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di 899 euro invece di 1.798 euro, grazie allo sconto del 50% proposto oggi da Amazon: per ottenerlo non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo per non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Il Mini PC è spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro un paio di giorni per chi effettua subito l’ordine. La confezione include l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente in lingua italiana e un cavo HDMI.