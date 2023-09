Novità su Amazon: ACEMAGIC S1, il Mini PC con display LCD

Si chiama ACEMAGIC S1 ed è arrivato oggi su Amazon. È un Mini PC che si distingue dal resto della categoria per una caratteristica in particolare: un piccolo schermo posizionato sulla parte frontale. Un aggiunta al design non solo estetica, ma anche funzionale. Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per ottenere gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità introdotte non appena disponibili.

ACEMAGIC S1 è il nuovo Mini PC con display LCD

La sua peculiarità è senza dubbio rappresentata dal display LCD personalizzabile via software che mostra informazioni sulla CPU e non solo. Di seguito le altre specifiche tecniche integrate: processore Intel N95 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake e chip grafico Intel UHD, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 1 TB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, due porte USB 3.0 e altrettante USB 2.0 Type-C, due uscite video HDMI per il collegamento simultaneo di due monitor con supporto alla risoluzione 4K e due slot Ethernet. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto. Qui sotto il design.

Appena comparso nel catalogo dell’e-commerce, ACEMAGIC S1 può essere acquistato al prezzo di 459 euro. Si tratta di un esborso economico contenuto, tenendo in considerazione la bontà del comparto hardware in dotazione, adatto a soddisfare ogni esigenza nell’ambito del lavoro, dello studio e non solo.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni. Chi sceglie di effettuare oggi l’ordine riceverà il Mini PC molto presto, senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto. La confezione include l’alimentatore, il manuale utente, un cavo HDMI e un supporto VESA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.