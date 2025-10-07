ACEMAGIC V1: Mini PC a soli 122 euro per la Festa di Prime

Adatto anche alla produttività, ACEMAGIC V1 è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime che ha preso il via a mezzanotte. Il Mini PC è compatto, potente e racchiuso in un piccolo case dal design elegante. Grazie alla promozione in corso lo puoi mettere sulla tua scrivania al prezzo di soli 122 euro. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft, così da ricevere tutti gli aggiornamenti non appena disponibili.

Festa delle Offerta Prime: sconto per ACEMAGIC V1

A livello di specifiche tecniche integra il processore Intel N95 con architettura Alder Lake e chip grafico Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4, SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB con slot compatibile), connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 e Gigabit Ethernet, due porte USB 3.2 e due USB 2.0, jack audio e due uscite video: HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, entrambe con supporto alla risoluzione 4K. Un comparto hardware in grado di gestire senza problemi anche i software dell’ambito professionale. Scopri di più nella scheda completa.

Non c’è bisogno di coupon o codici promozionali, lo sconto è automatico e porta ACEMAGIC V1 al prezzo di soli 122 euro. La dotazione è ricca: nella scatola sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente, un cavo HDMI e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor. La spedizione è a carico di Amazon con la consegna gratis.

Ti basta un abbonamento Prime attivo per partecipare all’evento Festa delle Offerte Prime e iniziare subito a risparmiare. Ti ricordiamo che terminerà domani sera. Fino ad allora troverai sconti su prodotti in tutte le categorie dell’e-commerce.