 ACEMAGIC V1: Mini PC a soli 122 euro per la Festa di Prime
Processore Intel e sistema operativo Windows 11 Pro per ACEMAGIC V1: il Mini PC è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime.
Processore Intel e sistema operativo Windows 11 Pro per ACEMAGIC V1: il Mini PC è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime.

Adatto anche alla produttività, ACEMAGIC V1 è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime che ha preso il via a mezzanotte. Il Mini PC è compatto, potente e racchiuso in un piccolo case dal design elegante. Grazie alla promozione in corso lo puoi mettere sulla tua scrivania al prezzo di soli 122 euro. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft, così da ricevere tutti gli aggiornamenti non appena disponibili.

Compra il Mini PC in sconto

Festa delle Offerta Prime: sconto per ACEMAGIC V1

A livello di specifiche tecniche integra il processore Intel N95 con architettura Alder Lake e chip grafico Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4, SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB con slot compatibile), connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 e Gigabit Ethernet, due porte USB 3.2 e due USB 2.0, jack audio e due uscite video: HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, entrambe con supporto alla risoluzione 4K. Un comparto hardware in grado di gestire senza problemi anche i software dell’ambito professionale. Scopri di più nella scheda completa.

ACEMAGIC V1: il design e le porte del Mini PC

Non c’è bisogno di coupon o codici promozionali, lo sconto è automatico e porta ACEMAGIC V1 al prezzo di soli 122 euro. La dotazione è ricca: nella scatola sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente, un cavo HDMI e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor. La spedizione è a carico di Amazon con la consegna gratis.

ACEMAGIC V1 Mini PC, Alder Lake-N95 (4C/4T, fino a 3,4 GHz), 8 GB DDR4 256 GB M.2 SSD Micro Computer Desktop PC, Gigabit Ethernet/WiFi 5/BT4.2/4 K@60 Hz Mini Computer Ufficio/Scuola

Compra il Mini PC in sconto

Ti basta un abbonamento Prime attivo per partecipare all’evento Festa delle Offerte Prime e iniziare subito a risparmiare. Ti ricordiamo che terminerà domani sera. Fino ad allora troverai sconti su prodotti in tutte le categorie dell’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Davide Tommasi
7 ott 2025
