ACEMAGIC V1: -100€ sul Mini PC con questo coupon Amazon

Per Natale, metti sulla tua scrivania o sotto l’albero un Mini PC: non lasciarti sfuggire lo sconto di 100 euro proposto oggi da Amazon per ACEMAGIC V1, devi solo attivare il coupon dedicato. Le caratteristiche in dotazione lo rendono adatto anche alla produttività. Passiamo qui in rassegna i suoi punti di forza.

ACEMAGIC V1: le specifiche del Mini PC

Può contare sul sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza Microsoft per ricevere gli aggiornamenti rilasciati. Elenchiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate. A racchiudere il tutto è un case dalle dimensioni estremamente compatte: 10x10x3,3 centimetri. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda completa.

Processore Intel N94 con chip grafico Intel UHD;

16 GB di RAM DDR4;

SSD M.2 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB con unità SATA);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet;

due porte USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A e jack audio;

uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 con supporto 4K.

Attiva il coupon da 100 euro e mettilo nel carrello, potrai così acquistare il Mini PC di ACEMAGIC (modello V1) al prezzo finale di soli 199 euro. Si tratta di un vero affare, considerando le sue caratteristiche. Approfittane, per te o per metterlo sotto l’albero e fare un regalo di Natale hi-tech. Te ne servono due o più? Applicando il codice promozionale 37ULNT5C hai diritto a un’ulteriore -5% sul totale.

La confezione include l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente in lingua italiana, un cavo HDMI e la staffa VESA per chi vuole montarlo dietro al monitor. Se decidi di effettuare l’ordine adesso, arriverà direttamente a casa tua già entro domani, con la consegna gratuita. La spedizione è affidata alla rete logistica di Amazon.