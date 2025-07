ACEMAGICIAN AM06 Pro, che AFFARE: coupon -100€ sul Mini PC

Ti segnaliamo lo sconto di 100 euro su ACEMAGICIAN AM06 Pro che lo rende l’affare del giorno per chi è alla ricerca di un Mini PC potente e versatile da mettere sulla scrivania. È adatto a produttività, navigazione e intrattenimento nel tempo libero. Include l’adattatore per l’alimentazione, manuale utente, un cavo HDMI e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

ACEMAGICIAN AM06 Pro è un Mini PC completo

Il sistema operativo è Windows 11, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft. Di seguito l’elenco delle specifiche tecniche principali, racchiuse all’interno di un case dalle dimensioni compatte e dal design ottimizzato per garantire una dissipazione efficiente del calore. Per altre informazioni dai uno sguardo alla scheda completa.

Processore AMD Ryzen 7 5700U con chip grafico AMD Radeon Vega 8;

32 GB di RAM di tipo DDR4 (espandibile fino a 64 GB);

SSD NVMe da 1 TB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e doppio Ethernet;

porte USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A e USB-C con uscita video, jack audio;

slot HDMI e DisplayPort per collegare fino a tre schermi con risoluzione 4K.

Lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 369 euro. Per farlo devi solo sbloccare lo sconto di 100 euro con l’attivazione del coupon dedicato. È spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani.

Il Prime Day 2025 si avvicina sempre di più: le date da segnare sul calendario sono quelle che vanno dall’8 all’11 luglio. Alcune offerte sono già disponibili in anticipo. Vuoi approfittarne? Attiva la prova gratuita di 30 giorni e ottieni tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime.