ACEMAGICIAN S3A: coupon sconto Amazon (-110€) per il Mini PC

ACEMAGICIAN S3A è un Mini PC potente e dal design unico nella sua categoria, in questo momento protagonista di un’ottima offerta su Amazon. Prevede tre diverse modalità di funzionamento da attivare a seconda dell’occasione e del contesto (Silent, Auto e Performance) e lo puoi mettere sulla scrivania a un prezzo davvero conveniente.

Mini PC in offerta: coupon sconto per ACEMAGICIAN S3A

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti, rimandando alla pagina del prodotto per altre informazioni e per tutti i dettagli a proposito delle funzionalità supportate.

processore AMD Ryzen 9 6900HX con chip grafico AMD Radeon 680M;

16 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB);

SSD NVMe da 512 GB;

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

sei porte USB 3.0 Type-A, una USB-C (dati e video);

uscite HDMI 2.0 e DispayPort per un massimo di tre monitor con supporto 4K.

Lo puoi mettere sulla tua scrivania al prezzo di soli 399 euro, cogliendo al volo l’occasione. Per tagliare la spesa ottenendo 110 euro di sconto sul listino non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Inoltre, se hai intenzione di acquistarne due unità, applicando il codice promozionale I2CD4T9D che trovi nella scheda sull’e-commerce sblocchi un ulteriore -5%.

Promosso con un voto medio pari a 4,4/5 in centinaia di recensioni, il Mini PC è fornito con il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. ACEMAGICIAN S3A è la scelta giusta per la produttività e non solo, grazie alla sua enorme potenza di calcolo può infatti gestire con disinvoltura anche le sessioni di gaming.