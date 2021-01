Piccolo e potente, adatto alla produttività così come alla didattica a distanza e alla navigazione o all’intrattenimento multimediale: ACEPC AK3V è un Mini PC che non trascura nemmeno il design, facendo bella mostra di sé sulla scrivania e con dimensioni che permettono all’occorrenza di portarlo in giro comodamente in borsa o nello zaino. Oggi è in offerta su Amazon con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

Offerta Mini PC: il modello AK2V di ACEPC in sconto

Questa la scheda delle specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron N3350, GPU Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB per lo storage, due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, WiFi, Bluettoth 4.2, Ethernet, porte USB e jack audio da 3,5 mm. Tutto questo in 13x13x4,5 centimetri e con un peso che si attesta a 860 grammi. Volendo è possibile ampliare la capacità installando un disco fisso fino a 2 TB o ricorrendo all’utilizzo di schede microSD grazie all’apposito slot.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Al prezzo di soli 118,91 euro invece di 139,90 euro come da listino è un affare da non lasciarsi sfuggire per chi cerca un dispositivo di questa categoria.

