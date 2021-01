Clementoni ClemPad X: il tablet per bambini in super offerta

Tra le offerte di oggi spicca il Clementoni ClemPad X in sconto su ebay a 109,99€, il 35% in meno rispetto al prezzo di riferimento. Il rispormio complessivo è di ben 60 euro.

Il ClemPad X è un tablet con schermo da 8 pollici pensato per i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, dotato di un sistema operativo sicuro e controllato, con accesso limitato alle sole applicazioni dedicate ai più piccoli. Si tratta di un vero e proprio tablet android, progettato per le specifiche esigenze del bambino e pensato per consetirgli una connessione con il mondo digitale, senza esporlo ai rischi di una navigazione libera e incontrollata.

Tra le caratteristiche tecniche del Clementoni ClemPad X c’è un display da 8 pollici IPS HD, connettività 3G tramite scheda SIM, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. La batteria da 3500 mAh è più che sufficiente per un’intera giornata di utilizzo con una sola carica.

Clementoni ClemPad X: massimo controllo tramite app

Tramite il Play Store è possibile scaricare le app necessarie per la didattica a distanza, inoltre è presente il Clem Store, una piattaforma che integra una lunga serie di applicazioni e giochi ideali per i bambini. Grazie all’app Family System il genitore può tenere traccia delle operazioni effettuate dal bambino, può impostare il parental control per limitare il tempo di fronte allo schermo e monitorare l’installazione delle applicazioni. Un’impostazione peremette inoltre di escludere l’accesso ad alcune funzioni, tramite pochi e semplici click sul proprio smartphone.

Clementoni ClemPad X è in offerta a 109,99€, il tablet per bambini oggi può essere acquistato con il 35% di sconto rispetto al prezzo di listino di 169,99 euro. È il momento giusto per fare un regalo al proprio bambino, un dispositivo adatto alle sue esigenze con un sistema di gestione che permette al genitore il massimo controllo sulla navigazione in rete.

