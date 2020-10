ACEPC: Mini PC a poco più di €100 in offerta lampo

L’alternativa più economica e compatta all’acquisto di un computer desktop o laptop tradizionale esiste: un Mini PC. Oggi segnaliamo qui il modello ACEPC T11 proposto in queste ore su Amazon in offerta lampo con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Ha tutto ciò che serve per navigare, gestire la riproduzione dei contenuti multimediali e le attività base della produttività, dall’editing dei documenti a comunicazione e posta elettronica.

Offerta lampo Mini PC: ACEPC T11 in sconto su Amazon

Diamo uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche: processore quad core Intel x5-Z8350, GPU Intel HD Graphics, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna eMMC con possibilità di espansione tramite SSD, schede o disco fisso esterno, modulo WiFi dual band, Bluetooth 4.2, uscite video VGA e HDMI con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet, jack audio da 3,5 mm e porte USB 3.0.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Nella confezione è incluso l’attacco VESA che consente di fissare il Mini PC sul retro del monitor oltre al cavo HDMI e a quello per l’alimentazione. Tutto questo al prezzo di 103,92 euro, ma per poche ore: come scritto in apertura si tratta di un’offerta lampo su Amazon, gli interessati non perdano tempo.