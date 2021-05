Acer aggiorna i notebook Predator e Nitro

Anche Acer ha approfittato degli annunci di Intel e NVIDIA per svelare le versioni aggiornate dei sui gaming laptop. I Predator Triton 300, Predator Helios 300 e Nitro 5 integrano ora i processori Intel Tiger Lake-H e le GPU NVIDIA GeForce RTX 3050/3050 Ti (oltre agli altri modelli della serie).

Acer Predator Triton 300/Helio 300 e Nitro 5: specifiche

Acer afferma che il Predator Triton 300 è “una bestia di laptop”. Lo schermo da 15,6 pollici è disponibile con risoluzione QHD a 165 Hz o FHD a 360 Hz. La dotazione hardware comprende i processori Intel Tiger lake-H con frequenza massima di 4,6 GHz, scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 3080 e RAM fino a 32 GB.

Altre specifiche indicate nel comunicato stampa sono: sistema di raffreddamento con ventole AeroBlade 3D, tastiera retroilluminata, connettività WiFi 802.11ax, uscite HDMI 2.1 e mini DisplayPort 1.4, quattro porte USB (tre Type-A e una Type-C) e altoparlanti con audio surround. Sarà disponibile in Europa da giugno al prezzo base di 1.499 euro.

Il Predator Helios 300 condivide molte caratteristiche con il Predator Triton 300: schermo da 15,6 pollici (QHD a 165 Hz o FHD a 360 Hz), processori Intel Tiger Lake-H e fino a 32 GB di RAM, ma la GPU è NVIDIA GeForce RTX 3070 ed è possibile scegliere modelli con hard disk da 2 TB. Disponibilità e prezzi non sono stati comunicati.

Infine, il Nitro 5 ha uno schermo QHD da 15,6 o 17,3 pollici con refresh rate di 165 Hz, processori Intel Tiger Lake-H, fino a 32 GB di RAM, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070, slot per SSD PCIe M.2 e SATA per configurazioni RAID 0. Sarà disponibile in Europa da giugno al prezzo base di 999 euro (15,6 pollici) e 1.299 euro (17,3 pollici).