Acer annuncia due nuovi Chromebook per studenti

Acer ha annunciato due nuovi Chromebook per gli studenti, i primi con processore MediaTek Kompanio 540. Si tratta dei Chomebook 311 e Chromebook Spin 311 che offrono caratteristiche adatte all’ambiente scolastico sia in termini di resistenza che di funzionalità. Arriveranno sui mercati europei a partire dal mese di marzo.

Acer Chromebook 311/Spin 311:specifiche e prezzi

I due Chromebook hanno ottenuto la certificazione MIL-STD-810H, quindi sono resistenti a urti e cadute. Acer ha aggiunto protezioni (bumper) agli angoli e utilizzato un design interno a nido d’ape che permette di assorbire cadute da un’altezza di 122 centimetri. La tastiera ha un sistema di drenaggio che impedisce l’ingresso di acqua (fino a 330 ml).

Sono state utilizzate plastiche riciclate per il telaio. Tastiera e porta USB Typc-C possono essere facilmente rimosse e sostituite. Essendo destinati agli studenti ci sono ovviamente tutti gli strumenti per la gestione remota da parte degli insegnanti. Non è possibile usare altri software oltre a quelli utili alle attività didattiche, tra cui Google Workspace for Education.

L’unica differenza tra i due notebook è il tipo di schermo da 11,6 pollici (1366×768 pixel): non touch per Chromebook 311, touch per Chromebook Spin 311 (convertibile). Entrambi integrano il processore MediaTek Kompanio 540, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X e 32/64/128 GB di storage eMMC.

Queste sono le altre specifiche: webcam full HD (5 megapixel opzionale), altoparlanti stereo, due microfoni, connettività Wi-Fi 7/6E e Bluetooth 5.3/5.2, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 45 Wh con ricarica rapida e autonomia fino a 15 ore.

Il sistema operativo è ovviamente ChromeOS. Il prezzo base è 329,00 euro per Chromebook 311 e 379,00 euro per Chromebook Spin 311.