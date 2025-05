Acer annuncia nuovi Copilot+ PC della serie Swift

Acer anticipa tutti e presenta i nuovi Copilot+ PC prima dell’inizio del Computex di Taipei. Il produttore taiwanese ha svelato cinque notebook: Swift Edge 14 AI, Go 16 AI, Go 14 AI, X 14 AI e X 14 con processori Intel e AMD. Saranno in vendita a partire dal mese di giugno.

Acer Swift Edge 14 AI, Go 16 AI e Go 14 AI

Il nuovo Swift Edge 14 AI ha un telaio in lega di magnesio e alluminio. Lo schermo OLED touch da 14 pollici ha una risoluzione WQXGA+ (2880×1800 pixel). Acer ha scelto i processori Intel fino al Core Ultra 9 288V, affiancati da RAM LPDDR5X (fino a 32 GB) e SSD PCIe 4.0 (fino a 1 TB).

Queste sono le altre specifiche: webcam full HD con IR, altoparlanti stereo, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), due porte USB Type-A, jack audio, uscita HDMI 2.1, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitali e batteria da 63 Wh (autonomia fino a 21 ore). Sarà in vendita da giugno. Il prezzo base è 1.599 euro.

Lo Swift Go 16 AI ha uno schermo da 16 pollici (OLED WUXGA+ o IPS WUXGA), processori Intel fino al Core Ultra 7 258V, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB.

Queste sono le altre specifiche: webcam full HD con IR, altoparlanti stereo, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), due porte USB Type-A, uscita HDMI, card reader microSD, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, tastiera retroilluminata e batteria da 64 Wh (autonomia fino a 16 ore). Sarà in vendita da agosto. Il prezzo base è 1.299 euro.

Lo Swift Go 14 AI ha uno schermo da 14 pollici (OLED o IPS WUXGA), processori Intel fino al Core Ultra 7 258V, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: webcam full HD con IR, altoparlanti stereo, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), due porte USB Type-A, card reader microSD, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, tastiera retroilluminata e batteria da 64 Wh (autonomia fino a 16 ore). Sarà in vendita da luglio. Il prezzo base è 1.199 euro.

Acer Swift X 14 AI e X 14

Il nuovo Swift X 14 AI è un notebook per creatori di contenuti, quindi c’è una scheda video dedicata. Lo schermo touch OLED da 14,5 pollici ha una risoluzione WQXGA+ (2880×1800 pixel). In questo caso sono presenti i processori AMD fino al Ryzen AI 9 365, affiancati da RAM LPDDR5X (fino a 32 GB) e SSD PCIe 4.0 (fino a 1 TB).

Queste sono le altre specifiche: scheda video NVIDIA GeForce RTX 5070, webcam full HD con IR, altoparlanti stereo, due porte USB Type-C (USB4), due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, card reader microSD, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4, tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitali e batteria da 76 Wh (autonomia fino a 11 ore). Sarà in vendita da luglio. Il prezzo base è 1.799 euro.

Lo Swift X 14 è praticamente identico, ma non è un Copilot+ PC. Sono infatti presenti i processori Intel fino al Core Ultra 9 285H, affiancati da RAM LPDDR5X (fino a 32 GB) e SSD PCIe 4.0 (fino a 1 TB). Sarà in vendita da luglio. Il prezzo base è 1.799 euro.